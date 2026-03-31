Trabajo sí hay para psicólogos: revise las ofertas activas

La psicología desempeña un papel clave en distintos ámbitos de la sociedad, especialmente en procesos relacionados con el bienestar emocional, el desarrollo personal y el acompañamiento en diferentes etapas de la vida. Por esta razón, cada vez más organizaciones incorporan profesionales de esta disciplina para fortalecer sus equipos de trabajo y apoyar diversos procesos dentro de sus entornos.

Actualmente, hay más 100 oportunidades disponibles en varias regiones del país, abriendo nuevas posibilidades para quienes desean avanzar en su trayectoria profesional y aportar sus conocimientos en este campo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas, haciendo clic aquí. El proceso es 100% gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo freelance para selección de personal – Medellín

Empresa: Airplan

Salario: A convenir

Su función será esencial para seleccionar el mejor talento que se integrará a la compañía, impactando de manera directa en los procesos y objetivos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección de personal

Diseñar y aplicar pruebas psicométricas para evaluar el ajuste de los candidatos a la cultura organizacional.

Colaborar con líderes de equipo para identificar perfiles de talento ideales.

Asegurar una experiencia positiva para los candidatos durante todo el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia en reclutamiento y entrevistas por competencias.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo de selección de personal.

Conocimiento en herramientas de evaluación psicométrica y técnicas de entrevista.

Habilidad para trabajar de manera autónoma y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas laborales con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Analista de selección – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.898.000

En este rol será responsable de aplicar y analizar pruebas psicométricas, realizar entrevistas y gestionar procesos de reclutamiento tanto masivos como de cuentas múltiples.

Responsabilidades:

Aplicar y analizar pruebas psicométricas.

Realizar entrevistas a candidatos.

Gestionar procesos masivos de reclutamiento.

Implementar nuevas estrategias de reclutamiento.

Manejo de múltiples cuentas de reclutamiento.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia en reclutamiento y selección de personal.

Conocimiento en aplicación de pruebas psicométricas.

Experiencia en manejo de procesos masivos.

Habilidad para gestionar múltiples cuentas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo educativo jardines sociales – Mosquera

Empresa: Compensar

Salario: $ 2.942.000

Si es un profesional en Psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.

Acompañar y asesorar a niños padres y docentes en el proceso educativo.

Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.

Requerimientos:

Profesional en Psicología titulado.

Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.

Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.

Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.