Trabajo sí hay para psicólogos: revise las ofertas activas

La psicología desempeña un papel clave en distintos ámbitos de la sociedad, especialmente en procesos relacionados con el bienestar emocional, el desarrollo personal y el acompañamiento en diferentes etapas de la vida. Por esta razón, cada vez más organizaciones incorporan profesionales de esta disciplina para fortalecer sus equipos de trabajo y apoyar diversos procesos dentro de sus entornos.
Actualmente, hay más 100 oportunidades disponibles en varias regiones del país, abriendo nuevas posibilidades para quienes desean avanzar en su trayectoria profesional y aportar sus conocimientos en este campo.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas, haciendo clic aquí. El proceso es 100% gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 4.697.900
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Psicólogo freelance para selección de personal – Medellín
Empresa: Airplan
Salario: A convenir
Su función será esencial para seleccionar el mejor talento que se integrará a la compañía, impactando de manera directa en los procesos y objetivos.
Responsabilidades:
- Realizar procesos de selección de personal
- Diseñar y aplicar pruebas psicométricas para evaluar el ajuste de los candidatos a la cultura organizacional.
- Colaborar con líderes de equipo para identificar perfiles de talento ideales.
- Asegurar una experiencia positiva para los candidatos durante todo el proceso de selección.
Requerimientos:
- Experiencia en reclutamiento y entrevistas por competencias.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo de selección de personal.
- Conocimiento en herramientas de evaluación psicométrica y técnicas de entrevista.
- Habilidad para trabajar de manera autónoma y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de selección – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.898.000
En este rol será responsable de aplicar y analizar pruebas psicométricas, realizar entrevistas y gestionar procesos de reclutamiento tanto masivos como de cuentas múltiples.
Responsabilidades:
- Aplicar y analizar pruebas psicométricas.
- Realizar entrevistas a candidatos.
- Gestionar procesos masivos de reclutamiento.
- Implementar nuevas estrategias de reclutamiento.
- Manejo de múltiples cuentas de reclutamiento.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia en reclutamiento y selección de personal.
- Conocimiento en aplicación de pruebas psicométricas.
- Experiencia en manejo de procesos masivos.
- Habilidad para gestionar múltiples cuentas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Psicólogo educativo jardines sociales – Mosquera
Empresa: Compensar
Salario: $ 2.942.000
Si es un profesional en Psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.
- Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.
- Acompañar y asesorar a niños padres y docentes en el proceso educativo.
- Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología titulado.
- Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.
- Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.
- Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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