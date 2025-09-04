Trabajos de medio tiempo en Bogotá: perfectos para estudiantes

Un empleo de medio tiempo puede convertirse en una gran oportunidad para quienes necesitan flexibilidad: ya sea para terminar sus estudios, complementar conocimientos, adquirir experiencia o generar ingresos adicionales. Por eso, hoy compartimos algunas vacantes disponibles en Bogotá que se ajustan a este perfil.

Recuerde: postularse es totalmente gratis y solo le tomará unos minutos. Al final de cada vacante encontrará el enlace de inscripción.

Cajero Banco de Occidente

Salario a convenir

El Banco de Occidente busca un cajero(a) de medio tiempo para su equipo en la ciudad de Bogotá. La entidad ofrece la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector financiero, trabajando junto a un equipo comprometido y apasionado. Se trata de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral.

Esta posición es ideal para quienes inician su carrera profesional y desean adquirir experiencia valiosa mientras estudian.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).

Brindar información sobre productos y servicios bancarios.

Mantener registros precisos de las operaciones diarias.

Requisitos:

Experiencia previa en manejo de medios de pago.

Actitud de servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

Educación mínima: bachillerato completo.

Horario: lunes a viernes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Tipo de contrato: indefinido.

Salario: entre $800.000 y $850.000 más todas las prestaciones de ley.

Conductor medio tiempo

Salario: $2.219.314 a $2.219.324

Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva requiere Conductor 1/2 Tiempo con licencia C1 o C2 vigente y sin comparendos.

Experiencia: mínimo 1 año.

Responsabilidades:

Recoger, transportar y entregar oportunamente los diferentes tipos de impuestos recaudados.

Garantizar el correcto uso del vehículo asignado y su adecuado funcionamiento mediante el mantenimiento y conservación óptima.

Salario: $2.219.314 como salario base, más prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 4:30 p. m. a 9:00 p. m. y sábados de 5:00 a. m. a 7:00 a. m.

Pago: mensual.

Lugar: desplazamientos únicamente en la ciudad de Bogotá.

Recuerde que para este cargo deberá tener sus documentos en orden. | Foto: Getty Images

Pizzero - Tiempo completo/Medio tiempo

Salario: $1.423.000 a $2.100.000

La compañía busca Pizzero, quien será el eje principal en la creación de las pizzas. El Maestro Pizzero reflejará su pasión por la cocina en cada masa bien preparada y en cada pizza perfectamente horneada.

Se trabajará en un ambiente dinámico y colaborativo, donde la habilidad como chef de pizzas garantizará experiencias gastronómicas destacadas.

Esta es una oportunidad para quienes buscan crecer y desarrollar sus habilidades culinarias en el arte de hacer pizzas.

Responsabilidades:

Preparar masas y armar pizzas según las recetas establecidas.

Hornear pizzas utilizando diferentes tipos de hornos.

Verificar frescura y calidad de los ingredientes.

Mantener la estación de trabajo ordenada y limpia.

Supervisar al auxiliar de cocina y realizar tareas de limpieza.

Informar sobre las necesidades de insumos al administrador.

Aplicar protocolos de manipulación segura de alimentos.

Requerimientos:

Formación técnica en cocina, panadería o gastronomía (deseable).

Mínimo 1 año de experiencia como pizzero o panadero.

Conocimiento de técnicas de masa y cocción en horno.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Capacidad para trabajar bajo presión y en fines de semana.

Ejecutivo comercial medio tiempo

Salario: $855.000

La organización requiere ejecutivo comercial medio tiempo, encargado de brindar un acompañamiento integral a los clientes del Retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades. El objetivo de la posición es garantizar el cumplimiento de metas comerciales, asegurando experiencias satisfactorias para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar un acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (seguros, tarjetas de crédito, créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias satisfactorias para los clientes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Mínimo 6 meses de experiencia en venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y a resultados.

Disponibilidad para laborar medio tiempo en turno intermedio o de cierre, de lunes a domingo, con un día compensatorio entre semana.

Condiciones laborales:

Salario: $855.000 más comisiones por cumplimiento de indicadores y auxilio de transporte.

Contrato directo con Tuya a término fijo por 6 meses, con posibilidad de prórroga a un segundo contrato fijo y luego paso a contrato indefinido.

Beneficios de tiempo y financieros.

Auxiliar gestión humana

Salario: $ 700.000 a $ 1.000.000

Estamos en búsqueda de personal para integrar nuestro excelente equipo de trabajo, con alto nivel de compromiso y actitud apoyando el área de recursos humanos de manera remota, medio tiempo en tareas auxiliares como:

Manejo de Base de datos

Archivo

Registro

Controles

Soportes

Redacción de documentos

Asignación de citas

(Entre otras)

Los requisitos para la postulación son:

Ser mayor de edad

Residir en la ciudad de Bogotá

Bachiller, estudiante técnico, tecnólogo o universitario

Con o sin experiencia.

Te ofrecemos: