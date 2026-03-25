Los datos más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian cómo comenzó el año el mercado laboral en el país. Para enero de 2025, Bogotá se ubicó entre las ciudades con menor tasa de desempleo, con un indicador de un 7,5 %, reflejando un panorama favorable para quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

En medio de esta dinámica, se han abierto vacantes en la capital con salarios que pueden alcanzar los 10 millones de pesos mensuales. Ingresos de este nivel representan una mejora en la estabilidad financiera de los trabajadores y amplían las posibilidades de ahorro, inversión y acceso a proyectos personales como vivienda, educación o emprendimiento.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace para conocer el detalle de las oportunidades y aplicar a la que mejor se ajuste a su perfil. El proceso de registro es completamente gratuito y se realiza de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Médico de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: $7.000.000 a $7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Hacer evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

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Director regional de gestión humana

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 7.003.000 a $ 8.403.000

Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.

Requerimientos:

Mínimo 4 años de experiencia en cargos de liderazgo de procesos en gestión humana (atracción, selección, vinculación, administración de personal, desvinculación laboral, SST, formación, bienestar, entre otros).

Experiencia en empresas de más de 1.000 empleados.

Manejo de relaciones laborales colectivas.

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Empleo en Bogotá: hay vacantes disponibles para personas con y sin experiencia

Médico especialista pediatra

Empresa: Keralty

Salario: $7.500.000 a $8.000.000

Keralty busca un(a) médico pediatra que sea pieza clave en la atención médica de calidad para la población pediátrica, integrando tanto el diagnóstico como la prevención y educación para un desarrollo saludable.

Responsabilidades:

Brindar atención médica a pacientes pediátricos.

Hacer diagnósticos clínicos y tratamientos adecuados para enfermedades infantiles.

Asesorar a padres sobre salud infantil y medidas preventivas.

Colaborar en programas de salud y educación pediátrica.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en Pediatría.

Experiencia mínima de dos años en atención de pacientes pediátricos en consulta externa, valoración clínica, elaboración de historia clínica, examen físico y manejo integral del paciente pediátrico.

Capacidad para orientar a padres y cuidadores sobre prevención de enfermedades, crecimiento y desarrollo infantil, hábitos saludables y signos de alerta en salud infantil.

Curso obligatorio y vigente en RCP básico y avanzado.

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Gerente general

Empresa: Seguridad Superior

Salario: $10.000.000

La misión del cargo será dirigir y ejecutar la estrategia organizacional, impulsando el crecimiento del negocio, la apertura de nuevas oportunidades y el cumplimiento de objetivos financieros y comerciales.

Responsabilidades:

Liderar la estructuración financiera de proyectos, asegurando viabilidad económica, control de costos y cumplimiento de márgenes.

Desarrollar estrategias comerciales de alto impacto orientadas a la apertura de nuevos mercados y crecimiento de ingresos.

Participar en la toma de decisiones estratégicas junto a la alta dirección, aportando visión de negocio basada en riesgos y oportunidades.

Liderar procesos de licitación, negociación y cierre de negocios estratégicos a nivel corporativo.

Establecer y hacer seguimiento a indicadores clave operativos, financieros y comerciales.

Garantizar el cumplimiento normativo en HSEQ, integrando buenas prácticas de sostenibilidad y responsabilidad empresarial.

Gestionar y desarrollar equipos multidisciplinarios, promoviendo una cultura de alto desempeño, liderazgo y orientación al cliente.

Fortalecer relaciones con clientes estratégicos, asegurando fidelización y crecimiento de cuentas clave.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y conocimientos en SST.

Deseable formación en gerencia, finanzas o MBA.

Experiencia mínima de 5 años en cargos gerenciales.

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Jefe de fundición y mecanizado

Empresa: Croydon

Salario: de $10.000.000 a $10.900.000

El candidato ideal será responsable de planificar y supervisar las operaciones de fundición y mecanizado, asegurando la eficacia y eficiencia del equipo.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de fundición y mecanizado para asegurar la calidad del producto final.

Planificar y supervisar los procesos de producción para cumplir con los estándares de calidad y plazos establecidos.

Implementar mejoras continuas en los procesos de fundición y mecanizado.

Mantener una comunicación efectiva con otros departamentos para asegurar la coordinación de actividades.

Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Mecánica o afines.

Experiencia mínima de 5 años como jefe de fundición y mecanizado o roles similares.

Conocimiento avanzado en procesos de fundición y mecanizado.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

¡Aplique acá!

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