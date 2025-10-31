Últimos días para aplicar: convocatorias laborales activas esta semana

Varias empresas publicaron convocatorias con fecha límite cercana, lo que hace que los procesos de selección estén abiertos por un corto periodo. Si está buscando empleo, este es el momento ideal para ingresar y postular.

Estas vacantes cubren una amplia gama de sectores: desde servicios, logística y comercio hasta tecnología, atención al cliente y producción. Lo destacable es que muchas no requieren experiencia amplia, aceptan bachilleres o técnicos y permiten aplicar de forma 100 % virtual.

Vacantes disponibles

Analista administrativo - impuestos (Cali)

Salario: 2.219.314

Se busca un líder de procesos de impuestos en Cali, quien será responsable de verificar y controlar que los procesos de impuestos cumplan con los estándares de calidad y oportunidad establecidos contractualmente. Este rol es clave para garantizar la satisfacción de los clientes y de los entes reguladores. Si cuenta con experiencia liderando procesos bancarios y posee un título profesional en áreas administrativas, esta es una oportunidad de crecimiento.

Responsabilidades:

Verificar y controlar los procesos de impuestos en Cali.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en los procesos.

Apoyar a los procesos principales para un servicio óptimo.

Garantizar la satisfacción de clientes y entes reguladores.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas.

Un año de experiencia en liderazgo de procesos bancarios.

Conocimiento en estándares de calidad de procesos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 6:48 a. m. a 4:30 p. m.

Nivel de educación:

Profesional

Sectores laborales:

Contabilidad, finanzas, impuestos y afines

Cargo:

Coordinador

Habilidades técnicas:

Gestión de impuestos

Control de procesos

Habilidades interpersonales:

Liderazgo efectivo

Comunicación clara

Asesor comercial de punto de venta para almacenes de ropa

Salario: 1.423.000 a 2.500.000

Se busca una asesora comercial para la zona norte de Bogotá.

Horario: domingo a domingo, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. (con un día de descanso).

Tipo de contrato: fijo a 6 meses (renovable según desempeño).

Ingreso promedio: salario base más comisiones promedio de $2.100.000 a $2.300.000 y recargos dominicales.

La empresa es una reconocida marca de moda con presencia en puntos estratégicos de Bogotá, especializada en prendas modernas de tejido de punto. Se busca una asesora comercial apasionada por la moda, con habilidades en servicio al cliente y ventas, que desee crecer profesionalmente en un entorno dinámico y con estilo.

Funciones

Brindar asesoría personalizada en moda e imagen.

Realizar cierres de venta efectivos y cumplir metas comerciales.

Manejar caja, inventarios y recepción de mercancía.

Organizar el punto de venta y gestionar pedidos.

Crear relaciones de confianza con las clientas y fidelizarlas.

Requisitos

Experiencia de 2 a 3 años en ventas de moda o retail (ropa femenina, textil).

Formación: bachiller académico.

Habilidades clave:

Comunicación asertiva, orientación al cliente, impulso de ventas, manejo de objeciones y gestión operativa.

Conocimientos en software: SIGO, ALEGRA (deseable, no excluyente)

Beneficios

Comisiones competitivas desde el primer mes.

Bonos e incentivos durante el año.

Descuentos exclusivos en nuestras prendas.

Formación en tienda y entrenamiento en ventas.

Ambiente de trabajo con enfoque en el desarrollo personal.

Operario de mantenimiento

Salario: 1.700.000

Se busca operario de mantenimiento en Medellín. El contrato inicia el lunes 1 de diciembre. Se ofrece un entorno dinámico y en constante crecimiento, con un salario competitivo de $1.700.000 y un horario que fomenta el equilibrio entre la vida personal y laboral.

El cargo consiste en realizar mantenimientos preventivos y correctivos, además de supervisar al personal externo que apoya en estas labores.

Responsabilidades:

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones y equipos.

Acompañar y supervisar personal externo en labores de mantenimiento.

Registrar actividades realizadas en los sistemas internos.

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

Apoyar al jefe inmediato en tareas adicionales del área.

Requerimientos:

Bachiller completo preferiblemente con conocimientos en mantenimiento de áreas y equipos.

Mínimo 6 meses de experiencia en mantenimiento de instalaciones o equipos.

Manejo de herramientas básicas para labores de mantenimiento.

Cajero temporada Rifle

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Se requiere cajero de temporada para la marca Outlet Todo al 50% de COMODIN S.A.S. La posición es para tiendas ubicadas en Bogotá. Se ofrece un salario de $1.533.000 más incentivos, auxilio de transporte, prestaciones de ley e incentivos adicionales por cumplimiento de metas, además de descuentos exclusivos en las marcas.

El contrato será por obra o labor durante la temporada, con posibilidad de pasar a indefinido. Horario de lunes a domingo con turnos rotativos de 8 horas diarias.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y procesamiento de pagos.

Atención y servicio al cliente en punto de venta.

Mantenimiento del área de caja limpia y organizada.

Apoyo en inventarios y control de mercancía.

Cumplimiento de metas de ventas y servicio.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia como cajero en tiendas de ropa o marcas.

Bachillerato completo.

Habilidades en manejo de efectivo y transacciones.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Asesor de ventas temporada (zona norte)

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Se busca asesor de ventas para la temporada en la marca Chevignon. El cargo es para el equipo del sur. La empresa valora la excelencia en el servicio y el trabajo en equipo, ofreciendo todas las prestaciones de ley, un salario mínimo legal vigente, incentivos adicionales y bonos por cumplimiento.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la selección de productos Chevignon.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Mantener un conocimiento actualizado sobre las tendencias de moda y productos.

Garantizar la satisfacción del cliente a través de un excelente servicio.

Participar en la organización y presentación del punto de venta.

Requerimientos: