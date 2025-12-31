EMPLEO

Vacantes con salarios desde $3 millones en Cali: revise las ofertas activas

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

31 de diciembre de 2025, 7:20 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Bernardo Peña

El mercado laboral en Cali continúa mostrando una dinámica activa, con empresas que han abierto procesos de selección para cubrir vacantes con salarios desde $3 millones mensuales. Estas oportunidades responden a la necesidad de fortalecer áreas clave, garantizar la continuidad de la operación y adaptarse a las demandas actuales del entorno productivo.

Este panorama permite que profesionales con diferentes perfiles y niveles de experiencia accedan a opciones acordes con sus expectativas salariales. En este contexto, revisar con atención las convocatorias disponibles puede marcar la diferencia para quienes buscan empleo formal.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Finanzas

Empleo en Colombia: empresas abren múltiples oportunidades laborales

Finanzas

Trabajo en Soacha: empresas abren vacantes para comenzar el año

Finanzas

Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

Finanzas

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

Finanzas

Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

Finanzas

El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

Finanzas

Empleo en Colombia: estas son las vacantes activas para finalizar el año

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador comercial de puntos de venta – Medipiel

Salario: 4.000.000

Medipiel busca a un Supervisor de Ventas de Tiendas dedicado, que tenga un enfoque proactivo hacia el cumplimiento de resultados y el acompañamiento de equipos de trabajo.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.
  • Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.
  • Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.
  • Gestionar procesos administrativos y de inventario.
  • Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.
  • Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.
  • Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.
  • Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.
  • Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.
  • Entrenar y capacitar al personal a cargo.
  • Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.
  • Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.
  • Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.
  • Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.
  • Reportar novedades de personal y nómina.
  • Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración Mercadeo o áreas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.
  • Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.
  • Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista profesional en auditoria de ciberseguridad – Coprocenva

Salario: 3.193.000

Únase al equipo como analista profesional en auditoría en ciberseguridad, donde será parte esencial en la protección y salvaguarda de la infraestructura tecnológica.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías internas de seguridad TI basadas en ISO 27001.
  • Evaluar los sistemas operativos en busca de vulnerabilidades.
  • Implementar políticas de seguridad para proteger la información.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar la postura de seguridad.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Informática.
  • Especialización o diplomado en Seguridad de la Información.
  • Certificado como auditor Norma ISO 27001, o ISO 22301
  • Experiencia mínima de 2 años como auditor TI u oficial de seguridad.
  • Conocimiento avanzado en normas ISO 27001.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo de medio tiempo: vacantes disponibles en varias ciudades

Asesor/a técnico comercial - Comercial Corona Colombia

Salario: 3.700.000 a 4.000.000

Corona, multinacional colombiana con 142 años de historia empresarial, está en busca de un/a asesor/a técnico comercial en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

  • Dar a conocer ventajas técnicas de nuestros productos mediante portafolios
  • Capacitar a clientes, constructores, diseñadores, entre otras personas clave del proceso sobre las ventajas de nuestros productos y uso de los productos.
  • Asesorar, verificar y validar en obra los procesos y procedimientos de instalación de nuestros productos
  • Demostración y capacitación en obra de la aplicación e instalación de nuestros productos.
  • Capacitación a fuerza de ventas del canal y clientes en normas técnicas vigentes, en procesos constructivos, aplicaciones de los productos y certificaciones de estos.
  • Acompañamiento Técnico a la fuerza de ventas en las asesorías y ventas.
  • Documentar las diferentes asesorías y procesos de aplicación y uso de los productos

Requerimientos:

  • Profesional titulado
  • Experiencia de 3 años en áreas comerciales en el sector de construcción, realizando acciones como: ofrecer portafolios, realizar ventas, prestar servicios de capacitación y asesoría a clientes.
  • Contar con automóvil para sus desplazamientos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor tractomula /Operación nacional – Confidencial

Salario: 3.100.000

Si es un conductor experimentado y apasionado, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Transportar productos terminados a nivel nacional.
  • Garantizar la seguridad vial durante la conducción.
  • Atender a grandes clientes con profesionalismo.
  • Gestionar el cuidado y mantenimiento preventivo de la unidad asignada.
  • Trabajar en turnos rotativos según la necesidad de la operación.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C3 vigente.
  • Experiencia previa como conductor de carga pesada o chofer de vehículos pesados.
  • Conocimientos básicos en mecánica diésel.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
  • Flexibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Creativo

Empleo en Colombia: empresas abren múltiples oportunidades laborales

Aspectos de Cali panorámicas cultura

Vacantes con salarios desde $3 millones en Cali: revise las ofertas activas

.

Trabajo en Soacha: empresas abren vacantes para comenzar el año

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

Bogotá Panoramica

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

Getty Creativo

El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

.

Empleo en Colombia: estas son las vacantes activas para finalizar el año

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.

Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

Para tratar de estimar cuánto podría costar el huevo el próximo año, es necesario tener en cuenta dos variables.

Así quedaría el precio del huevo en 2026: el desayuno podría salirle caro

Noticias Destacadas