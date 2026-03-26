Vacantes con salarios desde $ 4 millones en Colombia: postúlese gratis

Acceder a un empleo con ingresos desde los cuatro millones de pesos mensuales representa una oportunidad significativa para mejorar la estabilidad financiera de muchos trabajadores. Un salario de este nivel puede facilitar la planificación de proyectos personales, fortalecer la capacidad de ahorro y brindar mayor tranquilidad económica en el día a día.

Este tipo de oportunidades también aporta al dinamismo del mercado laboral, ya que incentiva la generación de empleo y promueve mejores condiciones para quienes buscan avanzar en su trayectoria profesional. En distintas regiones del país hay vacantes activas con estos niveles salariales, dirigidas a personas que desean dar un paso adelante en su desarrollo laboral.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos solicitados. También es importante revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo clínico – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

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Enfermero (a) – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.042.102

El propósito del rol es brindar atención integral en los programas de Promoción y Prevención (PyP), acompañando a los usuarios en sus diferentes etapas de vida mediante intervenciones clínicas, educativas y de seguimiento.

Responsabilidades:

Realizar consultas de planificación familiar, control de crónicos y asesoría en lactancia materna.

Ejecutar actividades de seguimiento en los programas de promoción y detección temprana, garantizando continuidad y adherencia de los usuarios.

Acompañar el proceso de vacunación y la vigilancia epidemiológica, asegurando el cumplimiento de lineamientos técnicos.

Realizar seguimiento a los programas de salud mujer y maternidad segura, orientando a las usuarias durante cada etapa.

Requerimientos:

Título Universitario como profesional en Enfermería.

ReTHUS Vigente

Curso Soporte Vital Avanzado vigente (ACLS).

Experiencia mínimo 1 año en PyP, vacunación o consulta externa

Flexibilidad para adaptarse a los distintos programas, pues cubrirá vacaciones.

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Medellín: hay más de 26.000 vacantes de empleo con postulación 100 % virtual

Líder de marketing – Medellín

Empresa: Cazta Comercial

Salario: $ 7.000.000

Como líder de marketing digital, será una pieza clave en el equipo, dirigiendo campañas que no solo alineen la marca con las tendencias del mercado, sino que también redefinan la experiencia del consumidor mediante un enfoque analítico y creativo.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de marketing innovadoras.

Coordinar campañas de marketing digital alineadas con las tendencias del mercado.

Analizar datos de mercado para optimizar el rendimiento de las campañas.

Colaborar con equipos internos para asegurar el cumplimiento de objetivos de marca.

Requerimientos:

Título profesional en Marketing, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima de 4 años como coordinadora de marketing o roles similares.

Dominio de herramientas de análisis de datos y plataformas de marketing digital.

Habilidad para liderar equipos y gestionarlos hacia el éxito.

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Coordinador de planeación – Bogotá

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 4.309.100

El candidato ideal para el rol de coordinador de planeación de negocios corporativos será responsable de planear y supervisar todas las actividades de producción necesarias para satisfacer las demandas de los clientes corporativos.

Responsabilidades:

Planear la asignación de producción.

Realizar seguimiento a la producción de principio a fin.

Manejar y gestionar relaciones con proveedores.

Verificar procesos en planta mediante visitas.

Elaborar informes sobre la gestión de plantas.

Requerimientos:

Experiencia entre 1 y 4 años en áreas de planeación y producción.

Formación en Ingeniería Industrial (últimos semestres).

Habilidades de comunicación y negociación.

Manejo de Excel avanzado.

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Diseñador gráfico retail moda – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 4.508.287

importante empresa del sector retail de la marca NAF NAF, requiere para su equipo de trabajo un diseñador gráfico que será parte del equipo de marca y comunicaciones, liderando junto a otro diseñador el desarrollo del universo gráfico de la marca.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas para medios físicos y digitales.

Conceptualizar líneas gráficas para campañas y colecciones.

Desarrollar sistemas gráficos completos alineados a la marca.

Crear piezas POP: empaques, invitaciones, displays, banners, entre otros.

Apoyar procesos de impresión y producción gráfica.

Trabajar de manera colaborativa con el equipo de branding y comunicaciones.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica o afines.

Manejo de Adobe Suite.

Conocimientos básicos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.

Experiencia en desarrollo de piezas gráficas y material POP.

Conocimiento en procesos de impresión y producción.

Alta sensibilidad por la moda y tendencias visuales.

¡Aplique acá!

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