EMPLEO

Vacantes con salarios desde $4 millones en Medellín: aplique ya

¡Gran convocatoria laboral abierta!

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de marzo de 2026, 5:23 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

En los últimos años, Medellín ha destacado por el dinamismo de su mercado laboral, con un crecimiento económico que impulsa la apertura de nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones para atraer talento, entre las que se encuentran vacantes con salarios que van desde los cuatro millones de pesos mensuales.

Acceder a ingresos de este nivel puede representar una mejora importante en la estabilidad financiera de los trabajadores, además de facilitar el ahorro, la inversión en proyectos personales y una mayor tranquilidad económica.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, es recomendable revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada. También puede ser útil destacar los logros más relevantes y leer con atención los detalles de cada oferta para asegurarse de que se ajusta a su perfil y expectativas.

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Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de diseño audiovisual

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.020.772

En este rol, será responsable de crear contenidos audiovisuales que impacten la experiencia de los diversos públicos, incluyendo clientes y colaboradores.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y producir contenido audiovisual atractivo para diversas plataformas.
  • Colaborar con equipos creativos para garantizar la coherencia de la marca.
  • Gestionar proyectos de diseño desde la conceptualización hasta la entrega final.
  • Investigar tendencias para innovar en estrategias de comunicación audiovisual.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobable como analista de diseño audiovisual o similar.
  • Dominio de herramientas de edición de video y diseño gráfico.
  • Capacidad para crear y adaptar contenido visual a diferentes formatos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con plazos estrictos.
  • Manejo de Suite de Adobe.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visual merchandising senior

Empresa: Atenea

Salario: $ 4.500.000

Como parte integral del equipo de marketing, este rol es crucial para crear experiencias de marca memorables y optimizar las ventas.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar estrategias de visual merchandising para mejorar la experiencia del cliente.
  • Colaborar con el equipo de diseño para desarrollar conceptos creativos y efectivos.
  • Analizar el rendimiento de las exhibiciones y ajustar las estrategias según sea necesario.
  • Formar y liderar un equipo de visual merchandising para asegurar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

  • Título en Diseño, Marketing o campos relacionados.
  • Mínimo 4 años de experiencia en roles de visual merchandising senior o similar.
  • Habilidad comprobada para liderar proyectos de diseño visual exitosos.
  • Conocimiento profundo de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes con salarios desde $ 4 millones en Colombia: postúlese gratis

Profesional en enfermería

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.042.102

El profesional en enfermería coordinará acciones con el equipo médico y auxiliares, orientadas a garantizar una atención ágil y segura, promoviendo el autocuidado y la experiencia positiva del usuario.

Responsabilidades:

  • Coordinación del proceso de atención de enfermería en el servicio de urgencias.
  • Realización y clasificación de triage.
  • Coordinación de personal a cargo.
  • Realización de procedimientos específicos de enfermería.
  • Gestión administrativa del servicio de urgencias.

Requerimientos:

  • Título Universitario como profesional en enfermería.
  • Curso Soporte Vital Avanzado vigente (ACLS).
  • Experiencia mínimo 1 año en servicios clínicos asistenciales (Urgencias, UCI).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Brigadista de emergencias

Empresa: Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia

Salario: $ 4.009.154

¿Es una persona valiente y con vocación de servicio? Únase al equipo como brigadista y marque la diferencia en situaciones críticas.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnológica en Atención prehospitalaria, Enfermería, Auxiliar de enfermería o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en atención de emergencias y/o rescate.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero(a) de datos senior

Empresa: Tuya

Salario: $ 7.600.000

En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

  • Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.
  • Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.
  • Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.
  • Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.
  • Documentación de fuentes y modelos de datos.
  • Formar públicos interesados en herramientas analíticas
  • Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.
  • Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.
  • Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.
  • Conocimiento en lenguaje de programación, herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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