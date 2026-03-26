Vacantes con salarios desde $4 millones en Medellín: aplique ya

En los últimos años, Medellín ha destacado por el dinamismo de su mercado laboral, con un crecimiento económico que impulsa la apertura de nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones para atraer talento, entre las que se encuentran vacantes con salarios que van desde los cuatro millones de pesos mensuales.

Acceder a ingresos de este nivel puede representar una mejora importante en la estabilidad financiera de los trabajadores, además de facilitar el ahorro, la inversión en proyectos personales y una mayor tranquilidad económica.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, es recomendable revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada. También puede ser útil destacar los logros más relevantes y leer con atención los detalles de cada oferta para asegurarse de que se ajusta a su perfil y expectativas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de diseño audiovisual

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.020.772

En este rol, será responsable de crear contenidos audiovisuales que impacten la experiencia de los diversos públicos, incluyendo clientes y colaboradores.

Responsabilidades:

Desarrollar y producir contenido audiovisual atractivo para diversas plataformas.

Colaborar con equipos creativos para garantizar la coherencia de la marca.

Gestionar proyectos de diseño desde la conceptualización hasta la entrega final.

Investigar tendencias para innovar en estrategias de comunicación audiovisual.

Requerimientos:

Experiencia comprobable como analista de diseño audiovisual o similar.

Dominio de herramientas de edición de video y diseño gráfico.

Capacidad para crear y adaptar contenido visual a diferentes formatos.

Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con plazos estrictos.

Manejo de Suite de Adobe.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visual merchandising senior

Empresa: Atenea

Salario: $ 4.500.000

Como parte integral del equipo de marketing, este rol es crucial para crear experiencias de marca memorables y optimizar las ventas.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de visual merchandising para mejorar la experiencia del cliente.

Colaborar con el equipo de diseño para desarrollar conceptos creativos y efectivos.

Analizar el rendimiento de las exhibiciones y ajustar las estrategias según sea necesario.

Formar y liderar un equipo de visual merchandising para asegurar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

Título en Diseño, Marketing o campos relacionados.

Mínimo 4 años de experiencia en roles de visual merchandising senior o similar.

Habilidad comprobada para liderar proyectos de diseño visual exitosos.

Conocimiento profundo de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes con salarios desde $ 4 millones en Colombia: postúlese gratis

Profesional en enfermería

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.042.102

El profesional en enfermería coordinará acciones con el equipo médico y auxiliares, orientadas a garantizar una atención ágil y segura, promoviendo el autocuidado y la experiencia positiva del usuario.

Responsabilidades:

Coordinación del proceso de atención de enfermería en el servicio de urgencias.

Realización y clasificación de triage.

Coordinación de personal a cargo.

Realización de procedimientos específicos de enfermería.

Gestión administrativa del servicio de urgencias.

Requerimientos:

Título Universitario como profesional en enfermería.

Curso Soporte Vital Avanzado vigente (ACLS).

Experiencia mínimo 1 año en servicios clínicos asistenciales (Urgencias, UCI).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Brigadista de emergencias

Empresa: Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia

Salario: $ 4.009.154

¿Es una persona valiente y con vocación de servicio? Únase al equipo como brigadista y marque la diferencia en situaciones críticas.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en Atención prehospitalaria, Enfermería, Auxiliar de enfermería o afines.

Experiencia mínima de 1 año en atención de emergencias y/o rescate.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero(a) de datos senior

Empresa: Tuya

Salario: $ 7.600.000

En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.

Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.

Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.

Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.

Documentación de fuentes y modelos de datos.

Formar públicos interesados en herramientas analíticas

Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.

Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.

Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.

Conocimiento en lenguaje de programación, herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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