Vacantes con salarios desde $4 millones en Medellín: aplique ya

En los últimos años, Medellín ha destacado por el dinamismo de su mercado laboral, con un crecimiento económico que impulsa la apertura de nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones para atraer talento, entre las que se encuentran vacantes con salarios que van desde los cuatro millones de pesos mensuales.
Acceder a ingresos de este nivel puede representar una mejora importante en la estabilidad financiera de los trabajadores, además de facilitar el ahorro, la inversión en proyectos personales y una mayor tranquilidad económica.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de postularse, es recomendable revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada. También puede ser útil destacar los logros más relevantes y leer con atención los detalles de cada oferta para asegurarse de que se ajusta a su perfil y expectativas.
Analista de diseño audiovisual
Empresa: Emtelco
Salario: $ 4.020.772
En este rol, será responsable de crear contenidos audiovisuales que impacten la experiencia de los diversos públicos, incluyendo clientes y colaboradores.
Responsabilidades:
- Desarrollar y producir contenido audiovisual atractivo para diversas plataformas.
- Colaborar con equipos creativos para garantizar la coherencia de la marca.
- Gestionar proyectos de diseño desde la conceptualización hasta la entrega final.
- Investigar tendencias para innovar en estrategias de comunicación audiovisual.
Requerimientos:
- Experiencia comprobable como analista de diseño audiovisual o similar.
- Dominio de herramientas de edición de video y diseño gráfico.
- Capacidad para crear y adaptar contenido visual a diferentes formatos.
- Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con plazos estrictos.
- Manejo de Suite de Adobe.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Visual merchandising senior
Empresa: Atenea
Salario: $ 4.500.000
Como parte integral del equipo de marketing, este rol es crucial para crear experiencias de marca memorables y optimizar las ventas.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de visual merchandising para mejorar la experiencia del cliente.
- Colaborar con el equipo de diseño para desarrollar conceptos creativos y efectivos.
- Analizar el rendimiento de las exhibiciones y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Formar y liderar un equipo de visual merchandising para asegurar la excelencia en la ejecución.
Requerimientos:
- Título en Diseño, Marketing o campos relacionados.
- Mínimo 4 años de experiencia en roles de visual merchandising senior o similar.
- Habilidad comprobada para liderar proyectos de diseño visual exitosos.
- Conocimiento profundo de tendencias de mercado y comportamiento del consumidor.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Profesional en enfermería
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 5.042.102
El profesional en enfermería coordinará acciones con el equipo médico y auxiliares, orientadas a garantizar una atención ágil y segura, promoviendo el autocuidado y la experiencia positiva del usuario.
Responsabilidades:
- Coordinación del proceso de atención de enfermería en el servicio de urgencias.
- Realización y clasificación de triage.
- Coordinación de personal a cargo.
- Realización de procedimientos específicos de enfermería.
- Gestión administrativa del servicio de urgencias.
Requerimientos:
- Título Universitario como profesional en enfermería.
- Curso Soporte Vital Avanzado vigente (ACLS).
- Experiencia mínimo 1 año en servicios clínicos asistenciales (Urgencias, UCI).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Brigadista de emergencias
Empresa: Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia
Salario: $ 4.009.154
¿Es una persona valiente y con vocación de servicio? Únase al equipo como brigadista y marque la diferencia en situaciones críticas.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnológica en Atención prehospitalaria, Enfermería, Auxiliar de enfermería o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en atención de emergencias y/o rescate.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ingeniero(a) de datos senior
Empresa: Tuya
Salario: $ 7.600.000
En este rol tendrá la misión de modelar grandes volúmenes de datos, generando datasets y dashboards que impulsen la autogestión de información, optimicen los flujos de datos y faciliten decisiones estratégicas con oportunidad, eficiencia y calidad.
Responsabilidades:
- Dar autogestión a la compañía, habilitando a los diferentes usuarios en herramientas autogestionadas para el manejo de la información.
- Generar modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.
- Utilizar nuevas fuentes de información para creación de modelos.
- Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.
- Documentación de fuentes y modelos de datos.
- Formar públicos interesados en herramientas analíticas
- Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.
- Explorar y proponer nuevas soluciones que reten el statu quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.
- Conocimiento en el negocio del sector financiero o retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.
- Conocimiento en lenguaje de programación, herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.