Vacantes con sueldos superiores a $7 millones en Bogotá: postúlese aquí
Contar con un salario competitivo no solo garantiza estabilidad financiera, sino que también permite acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional. En Bogotá, varias empresas están ofreciendo vacantes con remuneraciones que superan los $7 millones de pesos mensuales, lo que refleja la necesidad de atraer y retener talento altamente calificado en posiciones de gran responsabilidad.
A continuación le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Asistente de presidencia
Empresa: Hunting Colombia y México
Salario: $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Un grupo empresarial en crecimiento está en búsqueda de un(a) asistente de presidencia, un rol estratégico que será el principal apoyo en la gestión ejecutiva y en la toma de decisiones de alto nivel.
Responsabilidades:
- Gestionar de manera estratégica la agenda y prioridades de Presidencia.
- Preparar, coordinar y dar seguimiento a reuniones clave.
- Desarrollar y presentar análisis numéricos y financieros para respaldar decisiones estratégicas.
- Manejar información confidencial con ética y responsabilidad.
- Servir de enlace entre Presidencia y las diferentes áreas del grupo.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines.
- Más de 5 años de experiencia apoyando Presidencia, Gerencia General o Alta Dirección.
- Alta capacidad analítica y numérica, con pensamiento estratégico.
- Persona organizada, empática, orientada a resultados y con gran atención al detalle.
- Dominio de herramientas ofimáticas y redacción ejecutiva.
Especialista APIs e Integración
Empresa: Compensar
Salario: $ 9.330.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Compensar está en busca de un Especialista APIs e Integración, para el Coe APIs e integración, quien tendrá como objetivo en su cargo diseñar, desarrollar, mantener y documentar soluciones de integración de alta calidad para conectar sistemas y aplicaciones de la organización.
Responsabilidades:
- Diseñar y gestionar la implementación de API´s y mecanismos de integración de alta calidad para integrar sistemas y aplicaciones de la organización
- Colaborar con los equipos de las comunidades en la definición de los requerimientos de integración y la identificación de las mejores soluciones técnicas.
- Garantizar la escalabilidad y el rendimiento de las soluciones de integración implementadas.
Requerimientos:
- Estudios profesionales, ingeniería de sistemas, electrónica, industrial, eléctrica, administración de empresas
- Especialización en integración de tecnologías, desarrollo de tecnología, tecnología de diseño y desarrollo de aplicaciones.
- Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de software con 2 años de experiencia específica en el diseño y construcción de mecanismos de integración (por ejemplo, ESB o API´s). Deseable experiencia en el uso de tecnologías y herramientas como Kubernetes, Docker, API Gateway, pipelines, Git, plataformas de mensajería y frameworks (como FastAPI, OpenAPI).
Director gestión humana
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
Coordinador de seguridad de la información
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 10.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo en Bogotá como coordinador de seguridad de la información, donde será pieza clave en la protección y gestión de la integridad de los activos digitales.
Responsabilidades:
- Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.
- Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.
- Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.
- Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.
- Coordinar auditorías de seguridad de la información.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.
- Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.
- Experiencia en administración de sistemas informáticos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
