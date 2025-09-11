Vacantes con sueldos superiores a $7 millones en Bogotá: postúlese aquí

Contar con un salario competitivo no solo garantiza estabilidad financiera, sino que también permite acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional. En Bogotá, varias empresas están ofreciendo vacantes con remuneraciones que superan los $7 millones de pesos mensuales, lo que refleja la necesidad de atraer y retener talento altamente calificado en posiciones de gran responsabilidad.

Un salario más alto permite a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones financieras, mejorando su calidad de vida. | Foto: Getty Images

Asistente de presidencia

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Un grupo empresarial en crecimiento está en búsqueda de un(a) asistente de presidencia, un rol estratégico que será el principal apoyo en la gestión ejecutiva y en la toma de decisiones de alto nivel.

Responsabilidades:

Gestionar de manera estratégica la agenda y prioridades de Presidencia.

Preparar, coordinar y dar seguimiento a reuniones clave.

Desarrollar y presentar análisis numéricos y financieros para respaldar decisiones estratégicas.

Manejar información confidencial con ética y responsabilidad.

Servir de enlace entre Presidencia y las diferentes áreas del grupo.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines.

Más de 5 años de experiencia apoyando Presidencia, Gerencia General o Alta Dirección.

Alta capacidad analítica y numérica, con pensamiento estratégico.

Persona organizada, empática, orientada a resultados y con gran atención al detalle.

Dominio de herramientas ofimáticas y redacción ejecutiva.

Especialista APIs e Integración

Empresa: Compensar

Salario: $ 9.330.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compensar está en busca de un Especialista APIs e Integración, para el Coe APIs e integración, quien tendrá como objetivo en su cargo diseñar, desarrollar, mantener y documentar soluciones de integración de alta calidad para conectar sistemas y aplicaciones de la organización.

Responsabilidades:

Diseñar y gestionar la implementación de API´s y mecanismos de integración de alta calidad para integrar sistemas y aplicaciones de la organización

Colaborar con los equipos de las comunidades en la definición de los requerimientos de integración y la identificación de las mejores soluciones técnicas.

Garantizar la escalabilidad y el rendimiento de las soluciones de integración implementadas.

Requerimientos:

Estudios profesionales, ingeniería de sistemas, electrónica, industrial, eléctrica, administración de empresas

Especialización en integración de tecnologías, desarrollo de tecnología, tecnología de diseño y desarrollo de aplicaciones.

Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de software con 2 años de experiencia específica en el diseño y construcción de mecanismos de integración (por ejemplo, ESB o API´s). Deseable experiencia en el uso de tecnologías y herramientas como Kubernetes, Docker, API Gateway, pipelines, Git, plataformas de mensajería y frameworks (como FastAPI, OpenAPI).

Director gestión humana

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.

Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).

Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.

Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.

Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.

Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.

Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.

Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.

Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.

Coordinador de seguridad de la información

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo en Bogotá como coordinador de seguridad de la información, donde será pieza clave en la protección y gestión de la integridad de los activos digitales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.

Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.

Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.

Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.

Coordinar auditorías de seguridad de la información.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.

Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.

Experiencia en administración de sistemas informáticos.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.