Vacantes con sueldos superiores a $7 millones: postúlese aquí

¿Busca una oportunidad que reconozca su experiencia y le ofrezca ingresos competitivos? Este es el momento para acceder a cargos con importantes beneficios y estabilidad. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Científico de datos II – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona transformar datos en estrategias valiosas? ¡Esta es su oportunidad para hacer parte de una organización que valora la innovación y la analítica! Compensar busca un científico de datos con visión estratégica y habilidades técnicas para impulsar la toma de decisiones basadas en datos.

Requerimientos:

Educación: Profesional en Ingeniería Industrial, Estadística, Economía o carreras afines. Con especialización en Ciencia de Datos, Sistemas de Información o áreas relacionadas.

Experiencia: Mínimo 3 años en diseño, implementación y monitoreo de modelos analíticos y proyectos basados en datos. Deseable experiencia en el desarrollo de casos reales de uso aplicando inteligencia artificial generativa (por ejemplo, asistentes inteligentes, análisis automatizado de texto, generación de contenido, entre otros).

Experiencia sólida con librerías de ML: scikit-learn, XGBoost, LightGBM, TensorFlow, PyTorch

Conocimiento y experiencia en Azure MLOps: Azure Machine Learning (pipelines, endpoints, datastores) / Azure DevOps (CI/CD para modelos) / Databricks.

Experiencia trabajando con arquitecturas de datos en la nube (Data Lake, Delta Lake, Parquet).

Manejo de control de versiones con Git y automatización con YAML/CLI/SDK de Azure ML.

Director/a de cobranza estratégica - Soluciones financieras - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta empresa, líder en soluciones financieras innovadoras, están buscando a un/a director/a de cobranza estratégica encargado de diseñar e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento de las políticas de cobranza, tanto en la gestión administrativa como con entidades internas y externas.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias para normalizar y actualizar políticas y procedimientos de cobranza.

Coordinar la gestión de cobranza con el equipo interno y asesores externos.

Generar información para procesos de aprobación y reestructuración de cobros.

Preparar y consolidar informes de cierre de Cartera Vencida y Total.

Investigar y desarrollar nuevas estrategias de pago.

Realizar visitas de seguimiento a agencias con estado crítico de Cartera Vencida.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Administración o Finanzas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de cobranzas.

Conocimientos avanzados en elaboración de informes financieros.

Capacidad para liderar equipos de trabajo internos y externos.

Director en IPS - Cartagena

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 7.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En destacada compañía del sector salud, están en búsqueda de un/a director/a para una Institución Prestadora de Salud (IPS) en Cartagena. Este cargo es clave para coordinar operaciones en cinco ciudades, asegurándose de que nuestros estándares se mantengan elevados.

Responsabilidades:

Coordinar operaciones de la IPS en cinco ciudades.

Gestionar y supervisar indicadores asistenciales y gerenciales.

Reportar directamente a la Gerencia sobre el desempeño y resultados.

Implementar estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud.

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares del sector salud.

Requerimientos:

Título profesional en medicina con especialización preferiblemente en Auditoría o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo, idealmente en IPS ambulatorias.

Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.

Disponibilidad para viajar.

Residencia en Cartagena o disposición para trasladarse.

Jefe de hotelería – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá busca un gerente de servicios hotelero apasionado por liderar la gestión de contratos de limpieza, desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización. Si es un director de hospitalidad con la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios y garantizar entornos limpios, seguros y humanizados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización.

Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.

Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.

Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.

Promover una cultura de servicio y mejora continua.

Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.

Articular con áreas asistenciales, administrativas y de calidad.

Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.

Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.

Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.

Conocimiento de normativas de salud y habilitación.

Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.

Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.