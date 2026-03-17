Vacantes de empleo en el eje cafetero: así puede postularse

El eje cafetero se ha consolidado como una de las regiones con mayor dinamismo en el mercado laboral del país, impulsado por su crecimiento económico, ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura que fortalece la conexión entre ciudades y la llegada de nuevas inversiones.

Este comportamiento ha favorecido la generación de oportunidades de empleo en distintas zonas de la región, abriendo espacio para personas que buscan explorar nuevas alternativas profesionales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Especialista comercial microcrédito – Armenia

Empresa: Bancamía

Salario: $ 4.300.000 a $ 8.000.000

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes del sector microcrédito, brindando asesoría financiera personalizada.

Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.

Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.

Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes del sector microcrédito.

Conocimiento en productos financieros, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.

Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.

Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

¡Aplique acá!

Fisioterapeuta – Armenia

Empresa: Neuromédica

Salario: A convenir

Como parte de un equipo multidisciplinario, el fisioterapeuta tendrá la oportunidad de colaborar estrechamente con otros profesionales de la salud, promoviendo un ambiente de aprendizaje continuo y desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar las necesidades físicas de los pacientes.

Diseñar y ejecutar planes de tratamiento personalizados.

Colaborar con otros profesionales de la salud para una atención integral.

Monitorear y documentar el progreso del paciente.

Educar a los pacientes y sus familias sobre ejercicios y cuidados en casa.

Requerimientos:

Título en Fisioterapia.

Licencia profesional vigente como fisioterapeuta.

Experiencia mínima de 2 años en roles de fisioterapeuta clínico o terapeuta físico.

Conocimientos avanzados en técnicas de rehabilitación y fisioterapia.

Excelente capacidad de comunicación y empatía con los pacientes.

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Empresas buscan asesores comerciales: vacantes disponibles para aplicar

Médico general – Manizales

Empresa: Viva1A IPS

Salario: $ 4.411.080

Si es doctor en medicina general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.

Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud.

Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.

Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.

Registro en ReTHUS actualizado.

Esquema completo de vacunación al día.

Certificado de AIEPI - IAMI.

Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.

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Auxiliar de gestión humana – Pereira

Empresa: Superpack

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.100.000

Si tiene experiencia demostrable contribuyendo al desarrollo y bienestar de la compañía a través de la gestión eficiente del capital humano, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atraer y seleccionar los candidatos, publicando ofertas de empleo, realizando entrevistas y eligiendo a los candidatos que se ajusten al perfil de cargo solicitado, asegurando y promoviendo la competencia de los trabajadores.

Programar la realización de exámenes médicos de ingreso y de retiro con el fin de cumplir con los requerimientos de ley.

Mantener un adecuado registro y control de la documentación relacionada con las labores de su proceso.

Preparar a los nuevos empleados para su integración efectiva al equipo en cuanto al proceso de inducción y onboarding.

Ejecutar las diferentes actividades relacionadas con la compensación, los beneficios y el bienestar de los empleados.

Atender y gestionar los requerimientos del cliente interno y externo, abordando diferentes situaciones que puedan surgir en temas relacionados con gestión humana, promoviendo un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en administración de empresas, gestión humana o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de selección, contratación y mantenimiento de relaciones laborales

Nivel de Excel de intermedio.

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Regente de farmacia comercial – Pereira

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.700.000

Medipiel está en la búsqueda de regentes de farmacia para acompañar la operación de la droguería, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y brindando una asesoría farmacéutica responsable, cercana y confiable a los clientes.

Responsabilidades:

Representación técnica de la droguería ante los entes de control.

Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la operación farmacéutica.

Brindar asesoría profesional a los clientes sobre medicamentos y productos de la droguería.

Garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y dispensación de los medicamentos.

Realizar el control y seguimiento del inventario físico asignado.

Registrar y verificar diariamente las condiciones de temperatura y humedad según la normativa.

Custodiar de manera responsable el dinero y el inventario.

Realizar el manejo del sistema POS.

Participar en espacios de capacitación y evaluación.

Cumplir con el horario asignado de acuerdo con la operación del punto.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en regencia de farmacia, contar con ReTHUS y resolución vigente.

y resolución vigente. Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo de sistemas POS y comerciales.

Experiencia en ventas cruzadas, atención al cliente y manejo de inventarios.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.