Vacantes de empleo en el sector salud: hay oportunidades en varias ciudades

Juliana Flórez

12 de marzo de 2026, 12:15 p. m.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país.

El sector salud en Colombia es un motor clave de empleabilidad, con más de 3.500 vacantes activas, impulsadas por la demanda de servicios, el fortalecimiento de la atención primaria y el crecimiento poblacional. Bajo este panorama, distintas organizaciones mantienen procesos de selección activos en varias ciudades del país, orientados a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia en cargos como regente de farmacia, auxiliar de enfermería, terapeuta respiratorio y médicos generales o especialistas.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo.

Sea parte de la Nueva EPS en Bogotá: empleo disponible para médico auditor regional.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Regente de farmacia – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Keralty requiere una persona responsable, organizada y con orientación al servicio para cubrimiento de vacaciones.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar las operaciones diarias de la farmacia.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de salud y seguridad.
  • Liderar y motivar al equipo de trabajo.
  • Controlar el inventario y realizar pedidos de medicamentos.
  • Brindar asesoramiento experto sobre el uso de medicamentos a los clientes.

Requerimientos:

  • Título de regente de farmacia o equivalente.
  • Experiencia mínima de 1 año como regente
  • Conocimiento en sistemas de gestión de farmacias y software de control de inventarios.
  • Excelentes habilidades de atención al cliente.
  • Capacidad para liderar equipos de trabajo.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
  • Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
  • Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
  • Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

  • Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
  • Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
  • Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¡Aplique acá!

Ofertas laborales con salarios desde $7 millones: empresas están contratando en varias ciudades

Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

  • Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.
  • Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.
  • Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.
  • Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.
  • Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

  • Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.
  • Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.
  • Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.
  • Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.
  • Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Médico general urgencias – Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.043.000

Si es un profesional en medicina con un año de experiencia en el servicio de urgencias y cuenta con registro en ReTHUS, esta es su oportunidad para marcar la diferencia en un entorno de alta demanda y responsabilidad.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica en el servicio de urgencias.
  • Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.
  • Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.
  • Documentar correctamente cada caso atendido.
  • Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

  • Título profesional en medicina.
  • Experiencia mínima de un año en hospitalización.
  • Registro vigente en ReTHUS.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.

¡Aplique acá!

Médico especialista en salud ocupacional – Cali

empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000

Como médico especialista en salud ocupacional, será el pilar fundamental del equipo, asegurando el bienestar de todos los colaboradores de la empresa.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
  • Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.
  • Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.

Requerimientos:

  • Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.
  • Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.
  • Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.