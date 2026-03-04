Vacantes de empleo en Medellín con contrato a término indefinido. Aplique acá

Esta semana, Medellín registra nuevas oportunidades laborales con contrato a término indefinido en diferentes sectores de la ciudad. La apertura de estas convocatorias ofrece mayor estabilidad laboral, incluye prestaciones sociales de ley y estabilidad.

De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de desempleo en la capital antioqueña fue de un 8 % en el trimestre noviembre 2025 – enero 2026, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

¿Qué perfiles se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, recursos humanos, administración, mercadeo, derecho, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, se presentan algunas de las oportunidades más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Enfermera jefe de cuidados paliativos

Empresa: Keralty

Salario: $3.000.000 a $3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para cumplir los objetivos de brindar una atención humanizada y de calidad.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar el equipo de cuidados paliativos.

Desarrollar planes de atención personalizados para pacientes.

Garantizar la calidad y humanización de la atención domiciliaria.

Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar los servicios.

Requerimientos:

Pregrado en Enfermería.

Formación obligatoria certificada en dolor o cuidados paliativos (120 horas).

Experiencia mínima de 2 años en clínica.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de dolor, hemaoncología, oncología, cuidados paliativos o programas de cronicidad.

Conocimiento y aplicación de protocolos de manejo del dolor.

Experiencia en administración y titulación de analgésicos y manejo de dispositivos especiales (catéteres y bombas de infusión).

Participación en procesos de calidad y seguridad del paciente.

Competencias en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y conciencia del cuidado.

Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a los clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de los clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de las soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Director de oficina bancaria

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $3.000.000 a $3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como director de oficina, será fundamental en la implementación de estrategias que optimicen los servicios operativos y garantizarán un ambiente seguro y controlado.

Responsabilidades:

Direccionar los procesos operativos de la oficina.

Implementar estrategias para optimizar los servicios al cliente y operaciones.

Garantizar el cumplimiento de transacciones y asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Profesional graduado de carreras administrativas o afines.

Mínimo 5 años de experiencia en operaciones bancarias.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Coordinador de mercadeo digital de repuestos

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol liderará la implementación de estrategias de medios en canales y plataformas digitales para impulsar ventas, fortalecer la participación en el mercado y garantizar una experiencia positiva para el cliente.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración de Negocios o carreras afines. 3 años liderando áreas de mercadeo digital.

Conocimiento o afinidad por el sector de motos.

Abogado(a) comercial

Empresa: Celerix

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Celerix busca un(a) abogado(a) con experiencia sólida y comprobable en derecho contractual y comercial, que lidere la estructuración, revisión y negociación de contratos de la compañía, asegurando mitigación de riesgos y alineación con la estrategia del negocio.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en derecho contractual.

Experiencia fuerte (indispensable) en elaboración, revisión y negociación de contratos civiles y comerciales.

Experiencia intermedia en derecho laboral (consultivo, no litigioso).

Capacidad de identificar riesgos legales y proponer soluciones prácticas.

