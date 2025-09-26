Vacantes en Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta publicadas hoy

Si vive en la Costa, el Oriente o el Norte de Santander, hay buenas noticias: hoy mismo se publicaron decenas de vacantes en Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta.

Lo interesante es que se trata de convocatorias frescas, publicadas en las últimas horas, lo que significa que los procesos de selección apenas están arrancando. Postularse rápido puede marcar la diferencia, porque muchos reclutadores cierran inscripciones apenas reciben suficientes candidatos.

En Semana Empleos puede acceder no solo a estas vacantes recientes, sino a más de 110.000 oportunidades en todo el país.

Técnico mecánico Cartagena

Salario: $ 1.423.500

Buscamos un Técnico Mecánico para unirse a nuestro equipo, si te apasionan las motocicletas, esta oferta es para ti. Serás responsable de la ejecución de labores técnicas de mantenimiento, reparación y alistamiento de motocicletas, garantizando el cumplimiento de los estándares de la marca. Únete a nosotros y contribuye a la eficiencia operativa y a la satisfacción del cliente en un ambiente laboral amigable.

Responsabilidades:

Gestión de órdenes de servicio.

Alistamiento de motocicletas nuevas incluyendo escaneo conexión de batería revisión de fluidos y torque de tornillería.

Realización de mantenimiento general: cambio de aceite revisión de fluidos filtros y calibración de neumáticos.

Revisión y cambio de partes en frenos suspensión y rodamientos.

Mantener el puesto de trabajo limpio y organizado al finalizar cada jornada.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mecánica.

No se requiere experiencia previa.

Promotor comercial Cartagena

Salario: $ 1.423.500

Empresa del sector textil, requiere para su equipo de trabajo comercial en Cartagena, promotor comercial encargada de incrementar las ventas en el cliente, a través de la promoción, impulso y representación de la marca.

Funciones

1. Asesorar y acompañar al cliente en la compra del producto, garantías y reducciones.

2. Cumplir con el presupuesto asignado: Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución presupuestal por punto de venta.

3. Diligenciar el formato de control de ventas por punto de venta e informarlo semanalmente al líder inmediato.

4. Hacer seguimiento diario a los inventarios asignados.

5. Verificar el cumplimiento de indicadores de gestión.

6. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas por el líder.

7. Capacitarse constantemente en el conocimiento de producto, beneficios, diferencias de la competencia, entre otros.

8. Tener excelentes relaciones y vínculos positivos con el personal del punto de venta, garantizando mejores espacios, participación en los eventos

9. Estar atento a la rotación del inventario y a la exhibición adecuada del producto: precios, surtido, estado de bolsas, POP etc.

10. Gestionar el inventario de producto para definir el pedido sugerido, analizar ventas y proponer actividades de evacuación.

Salario: 1.490.000 + comisiones+ prestaciones

Contrato: obra labor

Horario: de domingo a domingo, con horarios de 10:00 a.m. 7:30 p.m. CUMPLIENDO LAS 46 HORAS ESTABLECIDAS POR LEY.

Habilidades

servicio al cliente

Ventas

Impulso

Mercadeo

Trabajo en equipo

Cajero auxiliar - Cartagena

Salario a convenir

Banco de Occidente se encuentra en búsqueda de un cajero auxiliar en la ciudad de Cartagena.

Su desafío será garantizar las operaciones realizadas en caja, administrar el efectivo a su cargo y brindar la mejor experiencia a los clientes y usuarios que utilizan los servicios de caja de la oficina.

Requisitos:

Ser técnico / tecnólogo en carreras en financieras y administrativas.

Experiencia de 1 año en la caja.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: indefinido

Salario: 1.563.000

Modalidad laboral: presencial

Horario: lunes a viernes 8 - 6

Trabaja con el Banco de Occidente y recibe beneficios como:

Tarde libre de cumpleaños

Día libre de la familia por semestre

Oportunidad de crecimiento profesional en el mejor banco para trabajar en Colombia.

Póliza de vida

Adquirir productos financieros con beneficios por ser segmento selecto banco.

Fondo de empleados

Un día hábil de permiso por calamidad por su amigo peludo.

Vendedor Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere un asesor comercial externo para la línea de locería y vajilla, una persona entusiasta y orientada a resultados.

Responsabilidades:

• Desarrollar y gestionar el presupuesto de ventas general de la línea.

• Realizar visitas y apertura de clientes nuevos.

• Hacer seguimiento y gestión de cotizaciones.

• Buscar y adquirir nuevos clientes institucionales y del hogar (como restaurantes, hoteles, entre otros).

• Manejar de manera experta herramientas ofimáticas.

• Demostrar excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Requisitos:

Licencia de conducción: A2

Motocicleta con documentos al día

Estudios finalizados carrera mínima técnico en áreas comerciales.

Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico y un paquete de compensación competitivo. Si estás buscando un desafío emocionante y tienes las habilidades y la experiencia que estamos buscando, te invitamos a postularte para este puesto.

Horario: lunes a sábado, 46 horas. Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y sábado de 8:00 am a 3:00 pm.

Contrato: término indefinido

Salario: $ 1.423.500 + prestaciones sociales + rodamiento + comisiones por cumplimiento del 100% del presupuesto (de $ 300.000 a $ 1.000.000).

Contador Bucaramanga

Salario: $ 3.500.000

Importante empresa del sector educativo busca un contador público para unirse a su equipo de trabajo. Esta posición es ideal para un auditor o contador financiero con al menos 7 años de experiencia en procesos administrativos contables.

Responsabilidades:

Gestionar procesos administrativos contables

Elaborar informes financieros detallados

Supervisar y liderar al equipo contable

Asegurar el cumplimiento de normativas contables

Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública

Mínimo 7 años de experiencia en contabilidad

Experiencia en manejo de personal

Conocimiento en elaboración de informes

Habilidades de comunicación asertiva

Asesor comercial - Bucaramanga

$ 1.423.500 a $ 2.000.000

Stirpe, Travel, U82 Shoes y Factory buscan asesor comercial en moda. Se requiere una persona apasionada por la moda que quiera formar parte del equipo. Como consultor de ventas, será parte esencial del proceso de compras, brindando asesoría en imagen y outfit a los clientes.

Responsabilidades:

Brindar asesoría de imagen y moda a los clientes.

Acompañar a los clientes en el proceso de compra dentro del almacén.

Alcanzar las metas de ventas establecidas por la tienda.

Colaborar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.

Requerimientos:

Disponibilidad de tiempo completo para horarios rotativos.

Habilidades de comunicación y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad.

Coordinador de archivo - Cúcuta

Salario: $ 4.000.000

Importante empresa del sector Tecnologías de la Información (TI) se encuentra en búsqueda de Profesional en Ciencias de la Información y/o Archivística y/o Bibliotecología. Experiencia mínimo 2 años

Responsabilidades:

Coordinar el proyecto al cual será asignando, velando por el cumplimiento de los objetivos, dar manejo al personal a su cargo, coordinar el funcionamiento de las herramientas archivísticas según el objeto del contrato.

Horario: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 5:00 p.m., con disponibilidad de los sábados en caso de requerirse.

Salario: 4.000.000+ prestaciones de ley.

Pago: mensual.

Lugar de Trabajo: Cúcuta.

Asistente de tienda - Cúcuta

Salario: $ 1.584.300

Se buscan s personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, dispuestas a crecer con nosotros en un ambiente colaborativo y lleno de oportunidades.

Responsabilidades:

Atender a los clientes brindando un excelente servicio.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.

Llevar un control adecuado del inventario.

Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.

Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidades numéricas comprobadas.

Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

Asesor comercial en Cúcuta

¿Se considera un apasionado de las ventas y se encuentra en Cúcuta? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Prospectar clientes potenciales para la colocación de créditos.

Realizar asesoría personalizada a clientes sobre productos financieros.

Utilizar técnicas de telemercadeo para contactar nuevos clientes.

Desarrollar estrategias de ventas en frío para expandir la base de clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Realizar trabajo de campo y toma de zonas para identificar oportunidades de negocio.

Mantener un registro actualizado de interacciones con clientes y seguimiento de ventas.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia en libranza asesoramiento a clientes y abordaje en frio.

Habilidades comprobadas en ventas especialmente en trabajo de campo.

Capacidad para trabajar de manera independiente y con orientación a resultados.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Residencia en Cúcuta o disponibilidad para trasladarse.

Ayudante despachos Bimbo Cúcuta

Salario: $ 1.641.050

Se buscan personas comprometidas, con experiencia comprobada en el sector y disponibles para trabajar en turnos rotativos. Se ofrece contrato directo con la compañía, salario competitivo y beneficios adicionales. Si es un operario de Bimbo experimentado, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente con nosotros.

Responsabilidades:

Realizar control de inventarios de manera eficiente.

Ejecutar procesos de picking y packing según lo requerido.

Colaborar con el equipo para optimizar el flujo de mercancía.

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

Reportar incidencias y solicitar reabastecimiento de stock cuando sea necesario.

Requerimientos: