Vacantes en educación: docentes y personal administrativo para varias ciudades

El sector educativo en Colombia vive un momento de dinamismo, con instituciones que buscan fortalecer sus equipos académicos y administrativos para el nuevo ciclo escolar.

Los centros educativos no solo requieren profesionales para la enseñanza en áreas específicas, sino también líderes académicos y personal de apoyo administrativo que faciliten la gestión escolar y la comunicación institucional.

Se valora especialmente la experiencia, el compromiso con la formación integral y la capacidad de innovar en las metodologías de trabajo.

A continuación, algunas de las vacantes ofertadas.

Vacantes disponibles

Docente de ciencias naturales para colegio de Bogotá

Salario: $ 3.604.716

El Colegio Americano de Bogotá, una institución educativa con más de 156 años de tradición basada en valores cristianos reformados, requiere un docente de ciencias naturales para dictar clases a estudiantes de grados 5 y 6.

La labor consiste en fomentar la curiosidad científica y promover un aprendizaje significativo, aplicando metodologías innovadoras que fortalezcan la formación académica de los estudiantes.

Se buscan profesionales comprometidos, creativos y dinámicos, con vocación para trabajar con niños y adolescentes, y con habilidades para manejar grupos y planificar actividades educativas.

Responsabilidades:

Impartir clases de ciencias naturales a estudiantes de grados 5 y 6.

Planificar y desarrollar actividades educativas creativas e innovadoras.

Dirigir grupos de estudiantes en proyectos y actividades extracurriculares.

Colaborar con otros docentes para mejorar las prácticas pedagógicas.

Realizar evaluaciones periódicas del progreso de los estudiantes.

Mantener un ambiente de aprendizaje positivo en el aula.

Requisitos:

Licenciatura en Ciencias Naturales, Biología, Química o áreas afines.

Nivel de inglés B1 (indispensable).

Experiencia mínima de un año como docente de ciencias naturales en colegios.

Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo

Capacidad para ejecutar clases dinámicas y atractivas.

Experiencia en dirección de grupos y proyectos educativos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 06:50 a 15:30.

Coordinador de bachillerato internacional (IB) – Bogotá

Salario a convenir

El Colegio Americano de Bogotá, institución con más de 156 años de trayectoria y fundamentada en principios y valores cristianos reformados, busca un líder del Programa de Bachillerato Internacional (IB) para dirigir y garantizar la excelencia académica en secundaria y media.

Responsabilidades principales:

Dirigir la implementación y desarrollo del Programa IB.

Supervisar y coordinar actividades académicas y administrativas.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad educativa y la gestión de convivencia escolar.

Acompañar y fortalecer el trabajo del equipo docente.

Requisitos:

Profesional en Ciencias de la Educación, Pedagogía o áreas afines. • Especialización y/o maestría en educación (preferida). • Nivel de inglés B2–C1. • Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación en secundaria y media. • Conocimiento de normatividad educativa y gestión de convivencia escolar.

Beneficios:

Contrato directo con la institución.

Beneficios institucionales.

Entorno laboral de alto nivel académico y humano.

Asistente administrativa – Bogotá

Salario: $ 1.500.000

Se requiere asistente administrativa para el área de comunicaciones, con el fin de apoyar a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en la planificación y ejecución de actividades.

El cargo implica asegurar que las comunicaciones internas y externas sean efectivas, así como dar seguimiento y análisis a métricas digitales y elaborar informes sobre campañas y resultados.

Responsabilidades:

Apoyar la planificación y ejecución de actividades del área de comunicaciones.

Asistir a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en tareas operativas y logísticas.

Mantener actualizadas las bases de datos internas y externas.

Analizar y reportar métricas de redes sociales y del sitio web institucional.

Elaborar informes periódicos de actividades, campañas y resultados.

Atender llamadas, coordinar agendas y envíos de comunicaciones.

Cumplir con los procedimientos de calidad del área.

Requisitos:

Habilidades sólidas de escritura y comunicación en español.

Conocimiento de comunicación organizacional.

Capacidad para trabajar en entornos dinámicos.

Técnico o tecnólogo en gestión administrativa (no profesionales).

Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

Conocimientos en redes sociales, métricas digitales y gestión de agendas.

Atención al detalle y capacidad de trabajo en equipo.

Profesional líder área educativa – Quibdó

Salario: $ 2.617.654

La Fundación PLAN busca un profesional universitario en áreas de la educación, licenciado en primaria o secundaria, con mínimo dos años de experiencia en refuerzo escolar, docencia, trabajo con niños, niñas y adolescentes y comunidades. La organización promueve la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la diversidad sexual.

Condiciones:

Asignación salarial de $2.617.654 con prestaciones de ley.

Contrato por obra o labor, con una duración aproximada de tres meses.

Trabajo presencial en Quibdó.

Fundación PLAN tiene el compromiso de crear un entorno seguro y garantizar que ninguna persona que la represente cometa actos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Además, visibiliza el embarazo infantil forzado como consecuencia de un delito grave de abuso sexual contra menores de 14 años, que vulnera sus derechos e impacta de manera negativa sus vidas.