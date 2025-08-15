Empleo
Vacantes en educación: docentes y personal administrativo para varias ciudades
¡Aplique ya! La postulación es 100% virtual y gratis.
El sector educativo en Colombia vive un momento de dinamismo, con instituciones que buscan fortalecer sus equipos académicos y administrativos para el nuevo ciclo escolar.
Los centros educativos no solo requieren profesionales para la enseñanza en áreas específicas, sino también líderes académicos y personal de apoyo administrativo que faciliten la gestión escolar y la comunicación institucional.
Se valora especialmente la experiencia, el compromiso con la formación integral y la capacidad de innovar en las metodologías de trabajo.
A continuación, algunas de las vacantes ofertadas.
Vacantes disponibles
Docente de ciencias naturales para colegio de Bogotá
Salario: $ 3.604.716
El Colegio Americano de Bogotá, una institución educativa con más de 156 años de tradición basada en valores cristianos reformados, requiere un docente de ciencias naturales para dictar clases a estudiantes de grados 5 y 6.
La labor consiste en fomentar la curiosidad científica y promover un aprendizaje significativo, aplicando metodologías innovadoras que fortalezcan la formación académica de los estudiantes.
Se buscan profesionales comprometidos, creativos y dinámicos, con vocación para trabajar con niños y adolescentes, y con habilidades para manejar grupos y planificar actividades educativas.
Responsabilidades:
- Impartir clases de ciencias naturales a estudiantes de grados 5 y 6.
- Planificar y desarrollar actividades educativas creativas e innovadoras.
- Dirigir grupos de estudiantes en proyectos y actividades extracurriculares.
- Colaborar con otros docentes para mejorar las prácticas pedagógicas.
- Realizar evaluaciones periódicas del progreso de los estudiantes.
- Mantener un ambiente de aprendizaje positivo en el aula.
Requisitos:
- Licenciatura en Ciencias Naturales, Biología, Química o áreas afines.
- Nivel de inglés B1 (indispensable).
- Experiencia mínima de un año como docente de ciencias naturales en colegios.
- Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo
- Capacidad para ejecutar clases dinámicas y atractivas.
- Experiencia en dirección de grupos y proyectos educativos.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 06:50 a 15:30.
Coordinador de bachillerato internacional (IB) – Bogotá
Salario a convenir
El Colegio Americano de Bogotá, institución con más de 156 años de trayectoria y fundamentada en principios y valores cristianos reformados, busca un líder del Programa de Bachillerato Internacional (IB) para dirigir y garantizar la excelencia académica en secundaria y media.
Responsabilidades principales:
- Dirigir la implementación y desarrollo del Programa IB.
- Supervisar y coordinar actividades académicas y administrativas.
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad educativa y la gestión de convivencia escolar.
- Acompañar y fortalecer el trabajo del equipo docente.
Requisitos:
Profesional en Ciencias de la Educación, Pedagogía o áreas afines. • Especialización y/o maestría en educación (preferida). • Nivel de inglés B2–C1. • Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación en secundaria y media. • Conocimiento de normatividad educativa y gestión de convivencia escolar.
Beneficios:
- Contrato directo con la institución.
- Beneficios institucionales.
- Entorno laboral de alto nivel académico y humano.
Asistente administrativa – Bogotá
Salario: $ 1.500.000
Se requiere asistente administrativa para el área de comunicaciones, con el fin de apoyar a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en la planificación y ejecución de actividades.
El cargo implica asegurar que las comunicaciones internas y externas sean efectivas, así como dar seguimiento y análisis a métricas digitales y elaborar informes sobre campañas y resultados.
Responsabilidades:
- Apoyar la planificación y ejecución de actividades del área de comunicaciones.
- Asistir a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en tareas operativas y logísticas.
- Mantener actualizadas las bases de datos internas y externas.
- Analizar y reportar métricas de redes sociales y del sitio web institucional.
- Elaborar informes periódicos de actividades, campañas y resultados.
- Atender llamadas, coordinar agendas y envíos de comunicaciones.
- Cumplir con los procedimientos de calidad del área.
Requisitos:
- Habilidades sólidas de escritura y comunicación en español.
- Conocimiento de comunicación organizacional.
- Capacidad para trabajar en entornos dinámicos.
- Técnico o tecnólogo en gestión administrativa (no profesionales).
- Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).
- Conocimientos en redes sociales, métricas digitales y gestión de agendas.
- Atención al detalle y capacidad de trabajo en equipo.
Profesional líder área educativa – Quibdó
Salario: $ 2.617.654
La Fundación PLAN busca un profesional universitario en áreas de la educación, licenciado en primaria o secundaria, con mínimo dos años de experiencia en refuerzo escolar, docencia, trabajo con niños, niñas y adolescentes y comunidades. La organización promueve la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la diversidad sexual.
Condiciones:
- Asignación salarial de $2.617.654 con prestaciones de ley.
- Contrato por obra o labor, con una duración aproximada de tres meses.
- Trabajo presencial en Quibdó.
Fundación PLAN tiene el compromiso de crear un entorno seguro y garantizar que ninguna persona que la represente cometa actos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Además, visibiliza el embarazo infantil forzado como consecuencia de un delito grave de abuso sexual contra menores de 14 años, que vulnera sus derechos e impacta de manera negativa sus vidas.
