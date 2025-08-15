Suscribirse

Empleo

Vacantes en educación: docentes y personal administrativo para varias ciudades

¡Aplique ya! La postulación es 100% virtual y gratis.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de agosto de 2025, 7:01 p. m.
Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.
Aplicar tan solo le tomará un par de minutos. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El sector educativo en Colombia vive un momento de dinamismo, con instituciones que buscan fortalecer sus equipos académicos y administrativos para el nuevo ciclo escolar.

Los centros educativos no solo requieren profesionales para la enseñanza en áreas específicas, sino también líderes académicos y personal de apoyo administrativo que faciliten la gestión escolar y la comunicación institucional.

Se valora especialmente la experiencia, el compromiso con la formación integral y la capacidad de innovar en las metodologías de trabajo.

A continuación, algunas de las vacantes ofertadas.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. Este es el significado del trapo amarillo en una moto que todo conductor debería conocer
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

Vacantes disponibles

Docente de ciencias naturales para colegio de Bogotá

Salario: $ 3.604.716

El Colegio Americano de Bogotá, una institución educativa con más de 156 años de tradición basada en valores cristianos reformados, requiere un docente de ciencias naturales para dictar clases a estudiantes de grados 5 y 6.

La labor consiste en fomentar la curiosidad científica y promover un aprendizaje significativo, aplicando metodologías innovadoras que fortalezcan la formación académica de los estudiantes.

Se buscan profesionales comprometidos, creativos y dinámicos, con vocación para trabajar con niños y adolescentes, y con habilidades para manejar grupos y planificar actividades educativas.

Responsabilidades:

  • Impartir clases de ciencias naturales a estudiantes de grados 5 y 6.
  • Planificar y desarrollar actividades educativas creativas e innovadoras.
  • Dirigir grupos de estudiantes en proyectos y actividades extracurriculares.
  • Colaborar con otros docentes para mejorar las prácticas pedagógicas.
  • Realizar evaluaciones periódicas del progreso de los estudiantes.
  • Mantener un ambiente de aprendizaje positivo en el aula.

Requisitos:

  • Licenciatura en Ciencias Naturales, Biología, Química o áreas afines.
  • Nivel de inglés B1 (indispensable).
  • Experiencia mínima de un año como docente de ciencias naturales en colegios.
  • Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo
  • Capacidad para ejecutar clases dinámicas y atractivas.
  • Experiencia en dirección de grupos y proyectos educativos.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 06:50 a 15:30.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de bachillerato internacional (IB) – Bogotá

Salario a convenir

El Colegio Americano de Bogotá, institución con más de 156 años de trayectoria y fundamentada en principios y valores cristianos reformados, busca un líder del Programa de Bachillerato Internacional (IB) para dirigir y garantizar la excelencia académica en secundaria y media.

Responsabilidades principales:

  • Dirigir la implementación y desarrollo del Programa IB.
  • Supervisar y coordinar actividades académicas y administrativas.
  • Asegurar el cumplimiento de la normatividad educativa y la gestión de convivencia escolar.
  • Acompañar y fortalecer el trabajo del equipo docente.

Requisitos:

Profesional en Ciencias de la Educación, Pedagogía o áreas afines. • Especialización y/o maestría en educación (preferida). • Nivel de inglés B2–C1. • Experiencia mínima de 5 años en cargos directivos o de coordinación en secundaria y media. • Conocimiento de normatividad educativa y gestión de convivencia escolar.

Beneficios:

  • Contrato directo con la institución.
  • Beneficios institucionales.
  • Entorno laboral de alto nivel académico y humano.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativa – Bogotá

Salario: $ 1.500.000

Se requiere asistente administrativa para el área de comunicaciones, con el fin de apoyar a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en la planificación y ejecución de actividades.

El cargo implica asegurar que las comunicaciones internas y externas sean efectivas, así como dar seguimiento y análisis a métricas digitales y elaborar informes sobre campañas y resultados.

Responsabilidades:

  • Apoyar la planificación y ejecución de actividades del área de comunicaciones.
  • Asistir a la directora de comunicaciones y a la diseñadora gráfica en tareas operativas y logísticas.
  • Mantener actualizadas las bases de datos internas y externas.
  • Analizar y reportar métricas de redes sociales y del sitio web institucional.
  • Elaborar informes periódicos de actividades, campañas y resultados.
  • Atender llamadas, coordinar agendas y envíos de comunicaciones.
  • Cumplir con los procedimientos de calidad del área.

Requisitos:

  • Habilidades sólidas de escritura y comunicación en español.
  • Conocimiento de comunicación organizacional.
  • Capacidad para trabajar en entornos dinámicos.
  • Técnico o tecnólogo en gestión administrativa (no profesionales).
  • Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).
  • Conocimientos en redes sociales, métricas digitales y gestión de agendas.
  • Atención al detalle y capacidad de trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional líder área educativa – Quibdó

Salario: $ 2.617.654

La Fundación PLAN busca un profesional universitario en áreas de la educación, licenciado en primaria o secundaria, con mínimo dos años de experiencia en refuerzo escolar, docencia, trabajo con niños, niñas y adolescentes y comunidades. La organización promueve la inclusión, la equidad, la igualdad de género y la diversidad sexual.

Condiciones:

  • Asignación salarial de $2.617.654 con prestaciones de ley.
  • Contrato por obra o labor, con una duración aproximada de tres meses.
  • Trabajo presencial en Quibdó.

Fundación PLAN tiene el compromiso de crear un entorno seguro y garantizar que ninguna persona que la represente cometa actos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Además, visibiliza el embarazo infantil forzado como consecuencia de un delito grave de abuso sexual contra menores de 14 años, que vulnera sus derechos e impacta de manera negativa sus vidas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Abren cupos de trabajo desde casa con contratos a término indefinido

Si desea explorar otras ofertas, lo invitamos a acceder a Semana Empleos haciendo clic acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

vacantesTrabajoOfertas laboralesEducación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.