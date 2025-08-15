Vacantes en el sector financiero: conozca las mejores ofertas disponibles

El sector financiero sigue consolidándose como uno de los más dinámicos en la generación de empleo, ofreciendo oportunidades para perfiles con conocimientos en gestión de recursos, análisis y toma de decisiones estratégicas.

Por esta razón, cada vez más entidades bancarias y empresas del sector buscan fortalecer sus equipos con profesionales capacitados, lo que se traduce en múltiples vacantes disponibles en diferentes ciudades del país. A continuación, le presentamos algunas de estas ofertas. Si desea conocer más y postularse sin costo, haga clic en este enlace.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Analista de contabilidad corporativa – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 2.900.000 a $ 2.931.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable de asesorar a líderes de puntos de venta y centros de solución sobre retenciones de impuestos y requisitos legales de facturación.

Responsabilidades:

Asesorar a líderes sobre retenciones de impuestos.

Revisar procesos de descuentos bajo NIIF.

Realizar reclasificaciones contables bajo NIIF.

Verificar la elaboración diaria de documentos.

Auditar cuentas por pagar vs. documentos físicos.

Gestionar y archivar documentos del CS contabilidad.

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

Controlar la seguridad de la información contable.

Revisar y aprobar órdenes de pago de nómina.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Conocimiento avanzado de NIIF.

Habilidades en auditoría interna.

Dominio de software contable.

Ejecutivo preferente en gestión patrimonial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal deberá contar con experiencia en seguir y ajustar portafolios según las condiciones del mercado, así como en ejecutar estrategias comerciales para incrementar los activos administrados.

Responsabilidades:

Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.

Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.

Ofrecer productos financieros como fondos de inversión, carteras administradas, seguros fiducias y productos estructurados.

Requerimientos:

Certificación ante el AMV como Asesor Financiero.

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.

Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.

Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.

Supernumerario asesor integral cajero – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: $ 2.390.000

Tipo de contrato: Temporal

Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente y con habilidades comerciales, que deseen crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar la venta de productos y servicios de la cooperativa.

Asesorar a asociados actuales y potenciales sobre el portafolio.

Garantizar la efectividad de las operaciones de caja.

Cumplir con las normas y políticas internas.

Contribuir a la calidad del servicio.

Viajar a realizar cubrimiento en cualquiera de las 14 agencias de la cooperativa-

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o estudiante mínimo séptimo semestre en carreras administrativas o afines.

Un año de experiencia como asesor de servicios o comercial.

Experiencia en análisis de créditos y venta de portafolios.

Auxiliar de cobranza administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.600.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este puesto ofrece la oportunidad de desarrollarse en el sector de contabilidad y finanzas, siendo parte esencial del equipo administrativo.

Responsabilidades:

Revisar y organizar documentos relacionados con la cobranza.

Generar y mantener bases de datos organizadas y actualizadas.

Apoyar en actividades administrativas del área en ausencia de documentos.

Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de procesos internos.

Reportar de manera eficaz cualquier discrepancia encontrada en los documentos.

Requerimientos:

Formación técnica en administración o áreas afines.

Experiencia previa en gestión documental y organización de bases de datos.

Competencias en manejo de herramientas ofimáticas.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar 100% presencial.