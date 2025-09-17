Suscribirse

Vacantes en Medellín con sueldos competitivos: conózcalas ya

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

17 de septiembre de 2025, 7:01 p. m.
Medellín Panoramica
Las personas interesadas pueden encontrar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un empleo bien remunerado abre la puerta a nuevas posibilidades: desde acceder a mejores oportunidades de formación, hasta mejorar la calidad de vida propia y de la familia. Es por eso, que Medellín, reconocida por su dinamismo empresarial y constante innovación, se ha convertido en un punto clave para quienes buscan trabajos estables y con ingresos que respondan a sus expectativas.

En este momento, múltiples empresas de la ciudad están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, ofreciendo beneficios que se ajustan a las exigencias actuales del mercado laboral y brindando oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas disponibles en la capital antioqueña. Para conocer la lista completa y registrarse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.

Creativo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Perito - daños vehículos

Empresa: HOLDING VML S.A.S.

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia previa en el manejo de reclamaciones de seguros o en áreas administrativas, y desea desarrollar su carrera en una empresa líder, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Evaluar y procesar reclamaciones de seguros.
  • Comunicarte de manera efectiva con los clientes para resolver dudas.
  • Mantener registros precisos y actualizados.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos.
  • Preparar informes detallados sobre los siniestros.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia de al menos un año en seguros o áreas administrativas.
  • Conocimiento en manejo de reclamaciones.
  • Buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor técnico de producto

Empresa: Extrusiones

Salario: $ 5.260.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Extrusiones está en busca de un profesional con sólida experiencia en la asesoría y soporte técnico a clientes, para ayudar a revisar elementos de diseño en nuevos desarrollos y seleccionar los productos más adecuados para los clientes.

Responsabilidades:

  • Revisar elementos de diseño para nuevos desarrollos.
  • Asesorar a clientes en la selección de productos adecuados.
  • Brindar soporte técnico a clientes.
  • Colaborar con el equipo de diseño para mejorar productos.
  • Mantenerse actualizado en tendencias de diseño y productos.

Requerimientos:

  • Profesional en diseño de producto o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en asesoría y soporte técnico a clientes.
  • Conocimiento avanzado en sistemas de vidriados.
  • Nivel de inglés C1.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Miles de ofertas laborales lo esperan este mes: postúlese acá

Jefe de ventas

Empresa: Prebel

Salario: $ 9.846.705

Tipo de contrato: Término indefinido

Este es un rol desafiante que le permitirá identificar oportunidades en el mercado y garantizar la eficiencia del equipo a su cargo.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento en ventas desarrollo de clientes y rentabilidad del canal.
  • Gestionar el cumplimiento de indicadores del canal: ventas utilidad operacional penetración.
  • Identificar oportunidades de mercado para el desarrollo de clientes.
  • Asegurar el objetivo del MAPE del canal para un nivel óptimo de ventas e inventarios.
  • Garantizar la eficiencia y gestión comercial del equipo a cargo.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración de empresas, ingeniería administrativa, negocios internacionales o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años liderando procesos comerciales y desarrollando estrategias de ventas.
  • Experiencia en venta directa indispensable.
  • Conocimiento de inglés nivel B2.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente financiero

Empresa: Confidencial

Salario: $ 11.625.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en la búsqueda de un gerente financiero en Medellín. Este papel estratégico, también conocido como director financiero o jefe de finanzas, tiene como objetivo maximizar el valor de la compañía mediante una gestión eficiente de los recursos financieros, optimización de procesos y un control de riesgos adecuado.

Responsabilidades:

  • Medir y controlar los indicadores financieros mensualmente mediante cierres de ciclos contables.
  • Crear estrategias de permanencia y solidez basadas en la planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.
  • Desarrollar escenarios y políticas para la mitigación de riesgos.
  • Asegurar la aplicación adecuada de normas contables y tributarias, nacionales e internacionales.

Requerimientos:

  • Grado profesional en economía, administración de empresas, ingeniería industrial o contabilidad.
  • Deseable especialización en finanzas o áreas afines.
  • Al menos 5 años de experiencia como gerente o director financiero en grandes compañías.
  • Conocimiento en tesorería, planeación financiera, cartera y contabilidad.
  • Inglés nivel B2 deseable.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

