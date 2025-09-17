Vacantes en Medellín con sueldos competitivos: conózcalas ya

Un empleo bien remunerado abre la puerta a nuevas posibilidades: desde acceder a mejores oportunidades de formación, hasta mejorar la calidad de vida propia y de la familia. Es por eso, que Medellín, reconocida por su dinamismo empresarial y constante innovación, se ha convertido en un punto clave para quienes buscan trabajos estables y con ingresos que respondan a sus expectativas.

En este momento, múltiples empresas de la ciudad están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, ofreciendo beneficios que se ajustan a las exigencias actuales del mercado laboral y brindando oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas disponibles en la capital antioqueña. Para conocer la lista completa y registrarse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Perito - daños vehículos

Empresa: HOLDING VML S.A.S.

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia previa en el manejo de reclamaciones de seguros o en áreas administrativas, y desea desarrollar su carrera en una empresa líder, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Evaluar y procesar reclamaciones de seguros.

Comunicarte de manera efectiva con los clientes para resolver dudas.

Mantener registros precisos y actualizados.

Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos.

Preparar informes detallados sobre los siniestros.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia de al menos un año en seguros o áreas administrativas.

Conocimiento en manejo de reclamaciones.

Buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.

Gestor técnico de producto

Empresa: Extrusiones

Salario: $ 5.260.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Extrusiones está en busca de un profesional con sólida experiencia en la asesoría y soporte técnico a clientes, para ayudar a revisar elementos de diseño en nuevos desarrollos y seleccionar los productos más adecuados para los clientes.

Responsabilidades:

Revisar elementos de diseño para nuevos desarrollos.

Asesorar a clientes en la selección de productos adecuados.

Brindar soporte técnico a clientes.

Colaborar con el equipo de diseño para mejorar productos.

Mantenerse actualizado en tendencias de diseño y productos.

Requerimientos:

Profesional en diseño de producto o afines.

Experiencia mínima de 3 años en asesoría y soporte técnico a clientes.

Conocimiento avanzado en sistemas de vidriados.

Nivel de inglés C1.

Jefe de ventas

Empresa: Prebel

Salario: $ 9.846.705

Tipo de contrato: Término indefinido

Este es un rol desafiante que le permitirá identificar oportunidades en el mercado y garantizar la eficiencia del equipo a su cargo.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento en ventas desarrollo de clientes y rentabilidad del canal.

Gestionar el cumplimiento de indicadores del canal: ventas utilidad operacional penetración.

Identificar oportunidades de mercado para el desarrollo de clientes.

Asegurar el objetivo del MAPE del canal para un nivel óptimo de ventas e inventarios.

Garantizar la eficiencia y gestión comercial del equipo a cargo.

Requerimientos:

Título profesional en administración de empresas, ingeniería administrativa, negocios internacionales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando procesos comerciales y desarrollando estrategias de ventas.

Experiencia en venta directa indispensable.

Conocimiento de inglés nivel B2.

Gerente financiero

Empresa: Confidencial

Salario: $ 11.625.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en la búsqueda de un gerente financiero en Medellín. Este papel estratégico, también conocido como director financiero o jefe de finanzas, tiene como objetivo maximizar el valor de la compañía mediante una gestión eficiente de los recursos financieros, optimización de procesos y un control de riesgos adecuado.

Responsabilidades:

Medir y controlar los indicadores financieros mensualmente mediante cierres de ciclos contables.

Crear estrategias de permanencia y solidez basadas en la planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.

Desarrollar escenarios y políticas para la mitigación de riesgos.

Asegurar la aplicación adecuada de normas contables y tributarias, nacionales e internacionales.

Requerimientos:

Grado profesional en economía, administración de empresas, ingeniería industrial o contabilidad.

Deseable especialización en finanzas o áreas afines.

Al menos 5 años de experiencia como gerente o director financiero en grandes compañías.

Conocimiento en tesorería, planeación financiera, cartera y contabilidad.

Inglés nivel B2 deseable.