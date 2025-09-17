Vacantes en Medellín con sueldos competitivos: conózcalas ya

EMPLEO
Un empleo bien remunerado abre la puerta a nuevas posibilidades: desde acceder a mejores oportunidades de formación, hasta mejorar la calidad de vida propia y de la familia. Es por eso, que Medellín, reconocida por su dinamismo empresarial y constante innovación, se ha convertido en un punto clave para quienes buscan trabajos estables y con ingresos que respondan a sus expectativas.
En este momento, múltiples empresas de la ciudad están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, ofreciendo beneficios que se ajustan a las exigencias actuales del mercado laboral y brindando oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas disponibles en la capital antioqueña. Para conocer la lista completa y registrarse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.
Perito - daños vehículos
Empresa: HOLDING VML S.A.S.
Salario: $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia previa en el manejo de reclamaciones de seguros o en áreas administrativas, y desea desarrollar su carrera en una empresa líder, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Evaluar y procesar reclamaciones de seguros.
- Comunicarte de manera efectiva con los clientes para resolver dudas.
- Mantener registros precisos y actualizados.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos.
- Preparar informes detallados sobre los siniestros.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia de al menos un año en seguros o áreas administrativas.
- Conocimiento en manejo de reclamaciones.
- Buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.
Gestor técnico de producto
Empresa: Extrusiones
Salario: $ 5.260.000 a $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Extrusiones está en busca de un profesional con sólida experiencia en la asesoría y soporte técnico a clientes, para ayudar a revisar elementos de diseño en nuevos desarrollos y seleccionar los productos más adecuados para los clientes.
Responsabilidades:
- Revisar elementos de diseño para nuevos desarrollos.
- Asesorar a clientes en la selección de productos adecuados.
- Brindar soporte técnico a clientes.
- Colaborar con el equipo de diseño para mejorar productos.
- Mantenerse actualizado en tendencias de diseño y productos.
Requerimientos:
- Profesional en diseño de producto o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en asesoría y soporte técnico a clientes.
- Conocimiento avanzado en sistemas de vidriados.
- Nivel de inglés C1.
Jefe de ventas
Empresa: Prebel
Salario: $ 9.846.705
Tipo de contrato: Término indefinido
Este es un rol desafiante que le permitirá identificar oportunidades en el mercado y garantizar la eficiencia del equipo a su cargo.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento en ventas desarrollo de clientes y rentabilidad del canal.
- Gestionar el cumplimiento de indicadores del canal: ventas utilidad operacional penetración.
- Identificar oportunidades de mercado para el desarrollo de clientes.
- Asegurar el objetivo del MAPE del canal para un nivel óptimo de ventas e inventarios.
- Garantizar la eficiencia y gestión comercial del equipo a cargo.
Requerimientos:
- Título profesional en administración de empresas, ingeniería administrativa, negocios internacionales o afines.
- Experiencia mínima de 2 años liderando procesos comerciales y desarrollando estrategias de ventas.
- Experiencia en venta directa indispensable.
- Conocimiento de inglés nivel B2.
Gerente financiero
Empresa: Confidencial
Salario: $ 11.625.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Importante empresa del sector retail está en la búsqueda de un gerente financiero en Medellín. Este papel estratégico, también conocido como director financiero o jefe de finanzas, tiene como objetivo maximizar el valor de la compañía mediante una gestión eficiente de los recursos financieros, optimización de procesos y un control de riesgos adecuado.
Responsabilidades:
- Medir y controlar los indicadores financieros mensualmente mediante cierres de ciclos contables.
- Crear estrategias de permanencia y solidez basadas en la planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.
- Desarrollar escenarios y políticas para la mitigación de riesgos.
- Asegurar la aplicación adecuada de normas contables y tributarias, nacionales e internacionales.
Requerimientos:
- Grado profesional en economía, administración de empresas, ingeniería industrial o contabilidad.
- Deseable especialización en finanzas o áreas afines.
- Al menos 5 años de experiencia como gerente o director financiero en grandes compañías.
- Conocimiento en tesorería, planeación financiera, cartera y contabilidad.
- Inglés nivel B2 deseable.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.