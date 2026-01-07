Villavicencio abre vacantes de empleo en distintos sectores productivos

El mercado laboral en Villavicencio presenta un movimiento positivo con la apertura de nuevas vacantes en diferentes sectores productivos de la ciudad. Empresas y organizaciones han activado procesos de selección para fortalecer sus equipos de trabajo, en respuesta a la dinámica económica y a la puesta en marcha de nuevos proyectos durante el comienzo del año.

Las oportunidades disponibles reflejan la diversidad del tejido empresarial de la región, con demanda de talento en áreas que van desde los servicios y el comercio hasta actividades especializadas. Este escenario resulta favorable para quienes buscan empleo en la capital del Meta, ya que permite acceder a opciones laborales sin necesidad de trasladarse a otras regiones.

La apertura de vacantes también responde a la necesidad de contar con personal calificado y comprometido, capaz de aportar al crecimiento de las organizaciones y al desarrollo económico local, consolidando el empleo como un motor clave para la región.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, agronomía, ventas, arquitectura, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Médico especialista ortopedista

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como médico ortopedista, será parte integral del equipo médico, proporcionado atención especializada a los pacientes.

Responsabilidades:

Diagnosticar y tratar afecciones del sistema musculoesquelético.

Realizar cirugías ortopédicas según sea necesario.

Colaborar con otros profesionales para desarrollar planes de tratamiento integrales.

Mantener registros médicos detallados y precisos.

Asesorar a los pacientes sobre su recuperación y opciones de tratamiento.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en ortopedia.

Licencia vigente para ejercer la medicina en Colombia.

Experiencia comprobable en cirugía ortopédica.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Compromiso con la ética profesional y el bienestar del paciente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder técnico agrónomo zona llanos

Empresas: Acepalma

Salario: A convenir

El rol está enfocado en la transferencia de conocimiento, diagnósticos agronómicos en campo, asesorías técnicas y la implementación de buenas prácticas agrícolas que maximicen la eficiencia agronómica y la productividad de los cultivos.

Responsabilidades:

Implementar la estrategia de soporte técnico al mercado en las diferentes zonas y cultivos.

Ejecutar visitas y acompañamiento técnico especializado a productores, clientes y distribuidores.

Diseñar planes de fertilización diferenciados según cultivo, región y condiciones edáficas.

Capacitar a clientes en manejo nutricional, portafolio de productos y buenas prácticas agronómicas y ambientales.

Fortalecer las competencias técnicas del equipo comercial y técnico de la Unidad de Insumos Agrícolas.

Gestionar actividades de transferencia de conocimiento: días de campo, ensayos y validaciones de productos.

Generar información técnica que respalde el portafolio y contribuya a la mejora continua.

Representar técnicamente a la compañía en eventos y gremios del sector.

Elaborar documentos técnicos y reportes de gestión.

Identificar oportunidades de mejora e innovación en el portafolio y los servicios técnicos.

Atender quejas y reclamos técnicos relacionados con el desempeño de los productos en campo.

Cumplir con los lineamientos administrativos y de imagen corporativa de Acepalma y Solutrans.

Requerimientos:

Profesional en Agronomía o carreras afines.

Experiencia en programas de fertilización y diagnóstico nutricional de cultivos.

Sólidos conocimientos técnicos, orientación al cliente y habilidades de capacitación.

Disponibilidad para trabajo de campo en la zona llano.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vendedor fin de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Es apasionado por las ventas y disfruta interactuar con personas? Homecenter está en búsqueda de un vendedor de fin de semana altamente motivado para unirse al equipo en Villavicencio.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y profesional.

Conocer y ofrecer productos y promociones del momento.

Lograr metas de ventas y contribuir al crecimiento del negocio.

Mantener el área de trabajo organizada y visualmente atractiva.

Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos comunes.

Reportar al supervisor sobre novedades y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

Experiencia mínima 1-2 años en ventas en retail o áreas afines.

Bachillerato terminado (mínimo) Técnico o tecnólogo en áreas como mercadeo, ventas, administración o afines (deseable).

Excelente comunicación, orientación al cliente, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, conocimientos básicos de productos y técnicas de venta.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Residente estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Este puesto clave es ideal para aquellos con al menos 4 años de experiencia en el manejo de estructuras dentro de empresas del sector construcción.

Responsabilidades:

Supervisar proyectos de estructura en construcción.

Calcular cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.

Controlar y supervisar especificaciones estructurales.

Elaborar cortes de obra quincenales.

Garantizar administración correcta de los recursos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administrador y Constructor Arquitectónico.

Mínimo 4 años de experiencia en construcción.

Experiencia en sistemas industrializados y cimentación.

Dominio del sistema Oracle para gestión de contratos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

