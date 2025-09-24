Villavicencio: hay trabajo disponible esta semana, aplique aquí

El mercado laboral en la capital del Meta sigue generando oportunidades para quienes buscan empleo formal. Reconocidas empresas de la región están en búsqueda de nuevos talentos para cubrir plazas en áreas clave como ventas, servicios, logística, administración, entre otras.

Las ofertas disponibles se adaptan a diferentes perfiles y niveles de experiencia, lo que representa una oportunidad para recién egresados, técnicos, profesionales y personas con trayectoria laboral que deseen crecer en su campo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes abiertas en la ciudad. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y 100 % en línea.

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la dirección y gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Ejecutivo de ventas panadería

Empresa: Alianza Team

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo el portafolio de productos.

Responsabilidades:

Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.

Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.

Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente.

Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de las marcas.

Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines. (Se valida experiencia equivalente en el sector).

Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.

Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.

Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.

Asesor comercial medicina prepagada

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia en ventas intangibles y le apasiona ayudar a las personas a tener acceso a mejores servicios de salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Ofrecer planes de medicina prepagada a clientes potenciales.

Realizar prospección en frío para generar nuevas oportunidades de negocio.

Brindar asesoría personalizada a los clientes sobre los beneficios de los planes de salud.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Participar en reuniones de seguimiento y capacitación continua.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas intangibles.

Conocimiento en técnicas de venta en frío.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.

Cosmetóloga

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.050.000 a $ 2.550.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será programar y generar esquemas de evaluación para productos y marcas, asegurando que toda la fuerza comercial esté al tanto de las últimas innovaciones.

Responsabilidades:

Alistar el área de trabajo para la prestación del servicio.

Crear hoja de vida del cliente en el sistema según el formato establecido.

Hacer firmar Consentimiento informado y Habeas data.

Realizar valoración de la piel del paciente antes de iniciar cualquier procedimiento.

Llevar a cabo procedimientos según protocolo establecido, respetando pasos, equipos, producto y cantidades.

Explicar los procesos al paciente durante el procedimiento, resaltando beneficios y cuidados posteriores.

Responder preguntas sobre productos utilizados detallando beneficios e ingredientes activos.

Observar cuidadosamente la piel del paciente para identificar posibles reacciones adversas.

Entregar recomendaciones generales al paciente y asesora para generar oportunidad de venta cruzada.

Respetar la agenda de citas manteniendo puntualidad y organización.

Realizar correcta limpieza y desinfección de herramientas y equipos después del uso.

Mantener ordenada y limpia la cabina de trabajo asegurando un ambiente agradable.

Colaborar con el área de Calidad en el cronograma de mantenimiento de equipos.

Coordinar con líder de tienda el inventario necesario para procedimientos estéticos.

Participar activamente en capacitaciones sobre equipos y productos nuevos.

Mantener buena comunicación con asesoras y personal administrativo.

Requerimientos:

Técnico en cosmetología y estética completado.

Carné de vacunas contra Tetano y Hepatitis B.

1 año mínimo de experiencia en manejo de protocolos faciales y corporales en clínicas o centros estéticos.