Villavicencio ofrece nuevas vacantes esta semana: postúlese aquí

En Villavicencio, la tasa de desempleo ha mostrado una reducción reciente; sin embargo, persisten desafíos como la disminución de la informalidad laboral y el fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y jóvenes.

En este escenario, la ciudad cuenta con más de mil vacantes activas que pueden representar una alternativa para quienes buscan empleo formal. Si desea conocer más información, puede ingresar a este enlace y postularse sin costo. A continuación, encontrará una selección de las ofertas disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Operario(a)

Empresa: Hamburguesas El Corral

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Tipo de contrato: término indefinido

Hamburguesas El Corral está buscando personas apasionadas, responsables y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

Atención al cliente con actitud positiva.

Preparación de alimentos con altos estándares de calidad.

Manejo básico de dinero.

Aseo y organización del punto de venta.

Requerimientos:

Ser mínimo de 9 grado, bachiller o técnico.

Con o sin experiencia, aquí le dan la oportunidad.

Vivir en Suba o Usaquén.

Asesor comercial

Empresa: Facol

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: término fijo

Facol, importante empresa del sector textil, requiere un asesor comercial telas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría técnica y comercial sobre los productos y servicios de la empresa.

Ejecutar labores operativas para garantizar la correcta entrega de los productos a los clientes.

Atención al cliente en todas sus fases: preventa, ventas y postventa.

Requerimientos:

Experiencia mínima en venta y atención al cliente.

Excelente habilidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas y de servicio al cliente.

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la dirección y gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Asesor comercial medicina prepagada

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: término fijo

Si tiene experiencia en ventas intangibles y le apasiona ayudar a las personas a tener acceso a mejores servicios de salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Ofrecer planes de medicina prepagada a clientes potenciales.

Realizar prospección en frío para generar nuevas oportunidades de negocio.

Brindar asesoría personalizada a los clientes sobre los beneficios de los planes de salud.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Participar en reuniones de seguimiento y capacitación continua.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas intangibles.

Conocimiento en técnicas de venta en frío.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.