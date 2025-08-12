Suscribirse

Empleo

Villavicencio ofrece nuevas vacantes esta semana: postúlese aquí

¿Busca empleo? Aquí hay miles de opciones.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 5:52 p. m.
Aspaen está ofertando múltiples vacantes en la página de Magneto Empleos.
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo | Foto: Stock

En Villavicencio, la tasa de desempleo ha mostrado una reducción reciente; sin embargo, persisten desafíos como la disminución de la informalidad laboral y el fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y jóvenes.

En este escenario, la ciudad cuenta con más de mil vacantes activas que pueden representar una alternativa para quienes buscan empleo formal. Si desea conocer más información, puede ingresar a este enlace y postularse sin costo. A continuación, encontrará una selección de las ofertas disponibles.

Mujeres de negocios
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Operario(a)

Empresa: Hamburguesas El Corral

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Lo más leído

1. Advierten el supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero

Tipo de contrato: término indefinido

Hamburguesas El Corral está buscando personas apasionadas, responsables y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente con actitud positiva.
  • Preparación de alimentos con altos estándares de calidad.
  • Manejo básico de dinero.
  • Aseo y organización del punto de venta.

Requerimientos:

  • Ser mínimo de 9 grado, bachiller o técnico.
  • Con o sin experiencia, aquí le dan la oportunidad.
  • Vivir en Suba o Usaquén.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial

Empresa: Facol

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: término fijo

Facol, importante empresa del sector textil, requiere un asesor comercial telas.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría técnica y comercial sobre los productos y servicios de la empresa.
  • Ejecutar labores operativas para garantizar la correcta entrega de los productos a los clientes.
  • Atención al cliente en todas sus fases: preventa, ventas y postventa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima en venta y atención al cliente.
  • Excelente habilidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas y de servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en el país

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

  • Coordinar los procesos de acabados de obra.
  • Programar y verificar actividades de acabados.
  • Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.
  • Supervisar la calidad de los acabados finales.
  • Comunicar avances y reportes a la dirección y gerencia.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.
  • Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.
  • Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial medicina prepagada

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: término fijo

Si tiene experiencia en ventas intangibles y le apasiona ayudar a las personas a tener acceso a mejores servicios de salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Ofrecer planes de medicina prepagada a clientes potenciales.
  • Realizar prospección en frío para generar nuevas oportunidades de negocio.
  • Brindar asesoría personalizada a los clientes sobre los beneficios de los planes de salud.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.
  • Participar en reuniones de seguimiento y capacitación continua.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas intangibles.
  • Conocimiento en técnicas de venta en frío.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

2. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

3. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

4. Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

5. Iker Casillas fue claro y le respondió a colombiana que dice que él está “obsesionado” con ella: “Solo existo yo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VillavicencioTrabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.