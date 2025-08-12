Empleo
Villavicencio ofrece nuevas vacantes esta semana: postúlese aquí
Juliana Flórez
En Villavicencio, la tasa de desempleo ha mostrado una reducción reciente; sin embargo, persisten desafíos como la disminución de la informalidad laboral y el fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y jóvenes.
En este escenario, la ciudad cuenta con más de mil vacantes activas que pueden representar una alternativa para quienes buscan empleo formal. Si desea conocer más información, puede ingresar a este enlace y postularse sin costo. A continuación, encontrará una selección de las ofertas disponibles.
Operario(a)
Empresa: Hamburguesas El Corral
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000
Tipo de contrato: término indefinido
Hamburguesas El Corral está buscando personas apasionadas, responsables y con ganas de crecer.
Responsabilidades:
- Atención al cliente con actitud positiva.
- Preparación de alimentos con altos estándares de calidad.
- Manejo básico de dinero.
- Aseo y organización del punto de venta.
Requerimientos:
- Ser mínimo de 9 grado, bachiller o técnico.
- Con o sin experiencia, aquí le dan la oportunidad.
- Vivir en Suba o Usaquén.
Asesor comercial
Empresa: Facol
Salario: $ 1.400.000 a $ 1.800.000
Tipo de contrato: término fijo
Facol, importante empresa del sector textil, requiere un asesor comercial telas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría técnica y comercial sobre los productos y servicios de la empresa.
- Ejecutar labores operativas para garantizar la correcta entrega de los productos a los clientes.
- Atención al cliente en todas sus fases: preventa, ventas y postventa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima en venta y atención al cliente.
- Excelente habilidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas y de servicio al cliente.
Residente senior acabados
Empresa: Amarilo
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: temporal
Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.
Responsabilidades:
- Coordinar los procesos de acabados de obra.
- Programar y verificar actividades de acabados.
- Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.
- Supervisar la calidad de los acabados finales.
- Comunicar avances y reportes a la dirección y gerencia.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.
- Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.
- Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
Asesor comercial medicina prepagada
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: término fijo
Si tiene experiencia en ventas intangibles y le apasiona ayudar a las personas a tener acceso a mejores servicios de salud, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Ofrecer planes de medicina prepagada a clientes potenciales.
- Realizar prospección en frío para generar nuevas oportunidades de negocio.
- Brindar asesoría personalizada a los clientes sobre los beneficios de los planes de salud.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.
- Participar en reuniones de seguimiento y capacitación continua.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas intangibles.
- Conocimiento en técnicas de venta en frío.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.