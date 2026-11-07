Finanzas
¿Ahorrar más para la pensión aumenta la mesada? Las claves que deben conocer los independientes afiliados a Colpensiones
Los trabajadores independientes pueden construir un ahorro adicional para la vejez, pero este dinero no aumenta automáticamente la pensión.
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7 de noviembre de 2026 a las 7:00 a. m.
Opciones que tiene un independiente afiliado a Colpensiones para ahorrar adicionalmente para su retiro. Foto: Composición Semana/ Getty Images
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