Bogotanos pueden realizar trámite fundamental para la ciudad; de esta manera evitarían sanciones

Miles de ciudadanos deben cumplir con los pagos.

Redacción Economía Revista Semana

Redacción Economía Revista Semana

21 de enero de 2026, 12:10 a. m.
La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios.
Foto: guillermo torres
La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.

Bogotanos pueden realizar trámite fundamental para la ciudad; de esta manera evitarían sanciones

