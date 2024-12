¿Le ha pasado que encuentra el logo de su banco en un supermercado o droguería? Estos lugares se conocen como "", que son sitios en los que usted puede realizar trámites o transacciones correspondientes con su entidad financiera.De acuerdo con cifras publicadas por Banca de las Oportunidades y la Superfinanciera, a enero de este 2015 existían 94.317 de este tipo de corresponsales, lo que significa que ha tenido un crecimiento de más del 85% con respecto al mismo mes del año pasado.Una cifra que se traduce en que cada vez son más las personas que usan este tipo de lugares para hacer sus respectivas transacciones.FP le recomienda leer también "Lo que debe hacer si quiere reclamarle algo a su banco". Según información de la, “los corresponsales están conectados a los establecimientos de crédito o cooperativas con actividad financiera a través de sistemas de transmisión de datos. Solo pueden trabajar en línea y en tiempo real, lo que significa que las operaciones se registran en la entidad financiera en el mismo momento en que son realizadas por el cliente”.Cualquier persona puede reconocer este tipo de corresponsales por una “acreditación” con un aviso fijado en un lugar visible, en la que mencione su calidad de “corresponsal” y el logo de laEntre las posibilidades y transacciones que se pueden realizar, por lo general, están:• Recaudo y transferencia de fondos.• Depósitos y retiros en efectivo relacionados con cuentas corrientes, de depósitos de ahorro o a término, así como transferencias de fondos entre éstos.• Desembolsos y recaudos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito.• Recolección de documentación e información relacionada con la apertura de depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término, así como aquella relacionada con solicitudes de crédito.Sin embargo, estas dependen de cada una de las entidades financieras.También le puede interesar leer: "Cuándo es hora de cambiar de banco". Lo mejor es verificar y asegurarse que el sitio es legal. A parte de las señales visuales con las que puede identificar el lugar, la Superfinanciera también hace una recomendación al respecto: “El corresponsal no está autorizado para realizar ninguna operación fuera de línea, pues el terminal debe generar automáticamente la impresión del soporte correspondiente y entregarse al cliente”.Es por eso que al finalizar, sea que haya sido o no exitosa, usted puede obtener el comprobante sobre este procedimiento. “Por tanto, ante la falta de insumos o fallas técnicas que impidan la expedición del comprobante, no podrá prestarse ningún servicio a través del corresponsal”.Según explica la entidad, cada recibo debe ser impreso por la máquina y contener: nombre, número de cédula, fecha, hora, número de cuenta, número de transacción, monto de la transacción, etc.Además, los bancos ofrecen también la opción de verificación a través de consultas por llamadas telefónicas o en sus respectivas páginas web.Lea también " Cuáles son sus derechos en el banco".