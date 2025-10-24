Suscribirse

Finanzas

¿Cuáles son las sanciones económicas por no cumplir con la citación de jurado de votación del domingo 26 de octubre?

Los ciudadanos deben cumplir con las citaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Registraduría citó a miles de jurados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Este próximo domingo 26 de octubre se desarrollará la consulta interna del partido político Pacto Histórico, con el objetivo de definir el candidato a los comicios por la Presidencia de la República en el año 2026.

Además, los ciudadanos podrán elegir a los funcionarios que harán parte de las listas de votación para el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes.

Consulta del Pacto Histórico.
Consulta del Pacto Histórico. | Foto: API/Semana.

Como todo proceso electoral, este será organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de citar a las personas que desempeñarán las labores de jurado de votación en las mesas dispuestas a nivel nacional.

Contexto: ¿Cómo votar en la consulta del Pacto Histórico 2025 este 26 de octubre?

Las personas que sean designadas y no cumplan con sus labores podrán ser sancionadas por las autoridades competentes.

¿Cuáles son las sanciones económicas para las personas que no asistan a las citaciones?

En primer lugar, la persona debe justificar su inasistencia al proceso electoral mediante un certificado médico o alguna de las excusas admitidas por las entidades rectoras en la materia. Si la persona no logra justificar su ausencia, será sancionada de manera inmediata.

Entre incertidumbre y fracturas, el Pacto Histórico busca mantener la cohesión de cara a su consulta presidencial.
Entre incertidumbre y fracturas, el Pacto Histórico busca mantener la cohesión de cara a su consulta presidencial del 26 de octubre. | Foto: El País

“Las personas que sean nombradas jurados y no se presenten sin una causa justificada pueden enfrentar sanciones. Si son funcionarios públicos, se exponen a la destitución del cargo. Si no lo son, deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes”, destacó la Alcaldía de Bogotá.

La diferencia entre esta jornada y la desarrollada recientemente para la elección de los Consejos de Juventud es que, en dichos comicios, se contó con la participación de menores de edad en las labores de votación.

“En el caso de los jóvenes menores de edad designados para las elecciones de los Consejos de Juventud, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en su comunidad. Esta actividad será verificada por el rector de la institución educativa a la que pertenece el joven”, destacaron las autoridades.

¿Cómo consultar si es jurado de votación?

A través del portal web de la Registraduría Nacional, las personas podrán conocer si han sido designadas como jurados para las votaciones.

Contexto: Polémica por puestos de votación para la consulta del Pacto: Registraduría no pudo habilitar mesas por problemas de seguridad

Las personas deben ingresar al link https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/atipicas/consultas-populares/, en el cual encontrar todos los detalles del proceso que se desarrollará el próximo domingo.

Hay que recordar que las personas cuentan con una mesa designada para ejercer su derecho al voto por medio de las garantías que ofrecen las instituciones del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajada de EE. UU. cerró sus puertas por manifestaciones convocadas por Gustavo Petro este viernes: así van las marchas

2. “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

3. Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’ y dio su versión: “Yo no lo creo posible”

4. Cuadrado pide Selección con un golazo ante el Milán y complica al líder de la Serie A

5. Petro no es el único: estos son los otros jefes de Estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VotacionesPacto históricoJurados de votación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.