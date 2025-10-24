¿Cuáles son las sanciones económicas por no cumplir con la citación de jurado de votación del domingo 26 de octubre?

Este próximo domingo 26 de octubre se desarrollará la consulta interna del partido político Pacto Histórico, con el objetivo de definir el candidato a los comicios por la Presidencia de la República en el año 2026.

Además, los ciudadanos podrán elegir a los funcionarios que harán parte de las listas de votación para el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes.

Consulta del Pacto Histórico. | Foto: API/Semana.

Como todo proceso electoral, este será organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de citar a las personas que desempeñarán las labores de jurado de votación en las mesas dispuestas a nivel nacional.

Las personas que sean designadas y no cumplan con sus labores podrán ser sancionadas por las autoridades competentes.

¿Cuáles son las sanciones económicas para las personas que no asistan a las citaciones?

En primer lugar, la persona debe justificar su inasistencia al proceso electoral mediante un certificado médico o alguna de las excusas admitidas por las entidades rectoras en la materia. Si la persona no logra justificar su ausencia, será sancionada de manera inmediata.

Entre incertidumbre y fracturas, el Pacto Histórico busca mantener la cohesión de cara a su consulta presidencial del 26 de octubre. | Foto: El País

“Las personas que sean nombradas jurados y no se presenten sin una causa justificada pueden enfrentar sanciones. Si son funcionarios públicos, se exponen a la destitución del cargo. Si no lo son, deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes”, destacó la Alcaldía de Bogotá.

La diferencia entre esta jornada y la desarrollada recientemente para la elección de los Consejos de Juventud es que, en dichos comicios, se contó con la participación de menores de edad en las labores de votación.

“En el caso de los jóvenes menores de edad designados para las elecciones de los Consejos de Juventud, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en su comunidad. Esta actividad será verificada por el rector de la institución educativa a la que pertenece el joven”, destacaron las autoridades.

¿Cómo consultar si es jurado de votación?

A través del portal web de la Registraduría Nacional, las personas podrán conocer si han sido designadas como jurados para las votaciones.

Las personas deben ingresar al link https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/atipicas/consultas-populares/, en el cual encontrar todos los detalles del proceso que se desarrollará el próximo domingo.