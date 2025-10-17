Suscribirse

¿Cuesta lo mismo llevar un perro que una maleta en los vuelos? Esto dice la ley

Las personas cada día cuentan con más opciones para el transporte de sus mascotas.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 6:07 p. m.
Maleta de viaje
Las entidades europeas dieron pautas ante la perdida de una mascota. | Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo, las mascotas se han vuelto un elemento fundamental en la vida de las personas, por tal razón, la oferta de servicios para poder movilizarse con los perros y gatos cada día es mayor.

Sin embargo, al momento de movilizarse en los vuelos se tiene la duda si, para las aerolíneas que prestan el servicio, el costo para el transporte de un animal es igual al de una maleta de equipaje tradicional.

Lo primero que se debe decir es que cada una de las naciones conoce los criterios para el transporte de animales en cada uno de los formatos que ofrecen las aerolíneas. Por otra parte, en Europa se han planteado diversos debates sobre los derechos que tienen los animales a la hora de ser transportados y cómo debe ser el proceso que se tiene con los mismos.

Hace unos meses, por medio de una resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un concepto por la pérdida de una mascota de compañía en un vuelo comercial. La respuesta de la entidad causó indignación debido a que la entidad determinó que, para dichas circunstancias, una maleta tiene el mismo valor de una mascota y limita las responsabilidades que tienen las compañías al momento de ocurrir un caso de pérdida.

Cada día las aerolíneas dan más opciones para viajar con sus mascotas.

“El hecho de que la protección del bienestar animal sea un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea no impide que los animales sean transportados como ‘equipaje’ y considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de la pérdida”, destacó la entidad.

En términos comerciales, indican que, al no considerarse un elemento con un valor adicional, las empresas podrán limitarse a los montos establecidos en sus cláusulas de operación. Para dicho caso, le indican a las personas que deberían adicionar seguros o valores adicionales a sus mascotas para ser considerados unos elementos de mayor valor en el momento del transporte.

perro en avión
Los perros de soporte emocional son determinantes para muchas personas durante un vuelo. | Foto: Getty Images

¿Qué condiciones especiales se tienen en cuenta a la hora del transporte de un animal?

  • Raza, edad y peso de los mismos.
  • Condiciones de salud y certificados de los veterinarios
  • Cumplimiento de las normas del país saliente y entrante
  • Condiciones del clima y las restricciones que se tengan por las diversas estaciones del año
  • Cumplimiento de las medidas sanitarias
  • Que el animal sea una de las especies que se encuentran habladas para viajar.

