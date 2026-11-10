Finanzas
Declaración de renta en Colombia: miles de trabajadores podrían pagar más impuestos con este cambio
El proyecto ya está en manos del Congreso y contempla ajustes que podrían sentirse en el bolsillo de los colombianos.
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10 de noviembre de 2026 a las 7:14 a. m.
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf
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