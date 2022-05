¿Por quién votar? Una app ayuda a saber cuál candidato le es más afín

Falta menos de una semana para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al próximo presidente de la República, en medio de la carrera política en la que compiten siete candidatos, con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

Desde hace más de un año el país ha conocido las propuestas de estos personajes, que representan a las diferentes casas políticas, religiones, ideologías y sectores sociales. Temas como empleo, salud, pensiones y reducción de la pobreza; por mencionar algunos, han estado sobre la mesa en los diferentes debates que se han podido conocer.

Pese a que muchos ya definieron por quién van a votar, un gran sector de la población aún no se decide y sigue buscando entre los programas de gobierno y propuestas de estos candidatos al que más represente sus ideales y se ajuste a la realidad social que vive el país, de cara a los próximos cuatro años.

Según las recientes encuestas, cerca del 20 % de los electores no sabe por quién votar.

Pensando en los indecisos, y principalmente en que los electores puedan tomar su decisión a partir de razones y no de emociones, el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes y la mediatech colombiana Keep Up News desarrollaron el aplicativo ‘Populus Presidencial’, el cual simplifica más de 1.470 propuestas y 350 páginas de planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia de Colombia.

Santiago Villadiego y Juan Sebastián Garzón, cofundadores de Keep Up y desarrolladores de la herramienta, explicaron que por medio de 24 preguntas sobre diferentes temas de interés nacional como economía, educación, medioambiente o tecnología, los electores podrán seleccionar las propuestas que más se ajusten a su visión del país.

Al final del cuestionario, la herramienta entrega el porcentaje de afinidad con cada uno de los siete candidatos que estarán el próximo 29 de mayo en el tarjetón.

“Para lograrlo, nuestros equipos de cada organización analizaron los Planes de Gobierno presentados formalmente por los candidatos, así como sus apariciones en medios de comunicación, participaciones en debates y publicaciones en redes sociales. A partir de esto diseñaron el cuestionario con cuatro posibles respuestas para cada pregunta”, dijo Santiago Villadiego.

A medida que las preguntas se responden en https://www.keepup.news/presidencia-22, los candidatos reciben calificaciones de 0, 2.5, 5, 7.5 o 10, dependiendo de la cercanía de su propuesta con la respuesta del usuario. Al final, la herramienta mostrará qué afinidad tiene cada candidato con la visión de quien respondió el cuestionario.

“El propósito de este proyecto es permitirle a los electores tomar decisiones a partir de información verificada en lugar de la emotividad y las fake news que abundan en las redes sociales. En menos de 10 minutos, y respondiendo 24 preguntas sobre la visión del país, los colombianos podrán conocer la afinidad que tienen con las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales”, agregó Juan Sebastián Garzón.

Por su parte, Laura Wills, directora del programa de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, asegura que “es un juego divertido, que no busca decirle a las personas por quién votar, sino que pretende contribuir a aterrizar de una manera más fácil y lúdica las diferentes propuestas complejas que a veces tienen lenguajes técnicos difíciles. El objetivo es ser una fuente más de información que nos ayude a tomar una decisión más consciente frente al voto que vamos a tomar el próximo 29 de mayo”.

Estos personajes concluyeron diciendo que Populus Presidencial es una herramienta amigable con el usuario, que puede ser usada tanto en dispositivos móviles como en computadores, y que confirma que la tecnología es clave para garantizar la transparencia en la información y la toma de decisiones de los colombianos.