Subsidios

Prosperidad social evalúa posible pago acumulado de Colombia mayor si se aseguran los recursos

Prosperidad Social anunció cambios en el cronograma de giros por condiciones presupuestales.

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 4:41 p. m.
El subsidio mensual es una de las principales fuentes de ingreso para adultos mayores sin pensión.
El subsidio mensual es una de las principales fuentes de ingreso para adultos mayores sin pensión. Foto: Jorge Orozco
En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán.

