Subsidios
Prosperidad social evalúa posible pago acumulado de Colombia mayor si se aseguran los recursos
Prosperidad Social anunció cambios en el cronograma de giros por condiciones presupuestales.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
18 de febrero de 2026, 4:41 p. m.
El subsidio mensual es una de las principales fuentes de ingreso para adultos mayores sin pensión. Foto: Jorge Orozco
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento