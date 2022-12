Seis consejos para ahorrar gasolina a la hora de viajar por carretera

Llegaron las fiestas de fin de año y miles de personas se alistan para viajar a diferentes partes del país, ya sea por vacaciones o para estar con sus seres queridos en estas fechas. Ya sea por aire o por carretera, durante los festivos del 24 y 31 de diciembre, al igual que el del 6 de enero; son los de mayor tráfico de turistas que buscan salir de la rutina diaria y darse unos días de descanso fuera de casa.

La inflación y el aumento de precios será sin duda uno de los factores a tener en cuenta durante esta temporada, ya que muchos han tenido que suprimir actividades como el ahorro o las inversiones para lograr que la plata alcance. Cada vez más gente siente que lo que gana alcanza para menos y por esto cambian sus hábitos de consumo, buscando alternativas más económicas o disminuyendo las cantidades que compran habitualmente.

Solo para poner un ejemplo, el precio de la gasolina en el país subió 600 pesos en tres meses, llegando en muchas partes a superar los 10 mil pesos por galón y haciendo que sacar el carro sea cada vez más caro. Todo esto sin contar con que posiblemente siga subiendo el precio de este combustible, ya que el Gobierno Nacional asegura que todavía hay un gran hueco por tapar en el FEPC.

La Autopista Norte, la Av. calle 26 y la Av. carrera 7 entre calles 93 y 95, se suman al resto de corredores viales de la ciudad con límite máximo de velocidad a 50km/h - Foto: Secretaría de Movilidad

Esta situación ha llevado a que algunas familias piensen en no salir a vacacionar este fin de año, puesto que no hay plata para tiquetes y viajar por carretera es caro. No obstante, existen varias recomendaciones de expertos en automóviles para ahorrar gasolina a la hora de transportarse en carro. Todo está en darle un manejo responsable y saber aprovechar las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículos.

Pilas con el aire acondicionado: De acuerdo con Ford, apagar el aire acondicionado es quizá una de las medidas más efectivas para reducir el consumo de gasolina. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si se restringe el uso de aire acondicionado y se mantiene una velocidad constante pero moderada, podría rendir más la gasolina.

Pero si la velocidad es alta (como en la carretera), la resistencia de las ventanas abiertas haría que sea necesaria más aceleración para alcanzar dicha velocidad, por consiguiente, no se podría ahorrar tanto combustible.

No hay que sobre esforzar el carro: Si bien esta no es una tarea fácil de cumplir al interior de las ciudades, en un viaje por carretera sí se puede lograr. Basta con revisar constantemente el tacómetro y marcar un límite de velocidad, evitando acelerarlo de más, ya que esto aumentará el consumo. Para ahorrar gasolina, también es necesario conocer todos los detalles del recorrido como, por ejemplo, paradas, peajes o trancones.

Tener cuidado con el peso que se transporta: Un vehículo pesado puede llegar a consumir hasta 6 % más de combustible, aun cuando es un incremento relativamente aceptable. Sumado al resto de factores anteriores y acumulando este consumo por semana e, incluso, por mes, la diferencia podría llegar a ser muy significativa.

Para evitar el sobrepeso, lo recomendable es llevar lo estrictamente necesario y revisar qué tanto equipaje transporta cada pasajero. En esto también es bueno tener presente que un carro que moviliza su capacidad exacta de carga, es mucho más fácil de maniobrar.

Presión de los neumáticos: Inflar las llantas a la presión indicada por el fabricante y tener en cuenta las condiciones del clima es otra de las recomendaciones. Este es un consejo recurrente para cuidar la seguridad de los conductores, pero también una baja presión en los neumáticos puede reducir el rendimiento del vehículo hasta en un 4 %.

Apagar el motor: Si una persona está en un trancón y se detiene antes de un semáforo en rojo, es mejor apagar el motor y arrancarlo con suavidad, pues incluso el consumo más bajo de combustible en un motor normal llega a ser de 0,10 litros de gasolina.

Un consejo adicional es estar pendiente de los mantenimientos del vehículo y si se va a realizar un viaje superior a los 300 kilómetros, lo más recomendable es que se realice un cambio de aceite y filtros y que se revise la alineación y el balanceo antes de iniciar. De esta forma no habrá riesgo de sobreesfuerzos y por tanto, habrá menos consumo de gasolina.