Suscribirse

Finanzas

Usuarios de banco al paredón: pueden cerrarle su cuenta por inusual motivo

Miles de usuarios deben tener precaución para evitar complicaciones con sus cuentas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 9:48 p. m.
Criminales usan acercamientos en espacios públicos para robar cuentas bancarias.
Los usuarios deben cumplir con las normas para conservar sus cuentas bancarias. | Foto: Criminales usan acercamientos en espacios públicos para robar cuentas bancarias.

Utilizar el sistema financiero del país es uno de los aspectos más comunes para miles de personas. Al cumplir la mayoría de edad, los colombianos pueden solicitar diversos productos con el objetivo de iniciar su vida crediticia y realizar sus actividades diarias.

Uno de los productos más utilizados por las personas son las cuentas de bancos, ya sea para guardar su dinero y poder contar con mayor seguridad, hasta la utilización de tarjetas derivadas de las mismas.

Contexto: Expertos advierten de la nueva ‘rata’ capaz de desocupar toda su cuenta bancaria en segundos

Uno de los aspectos fundamentales en el proceso es la firma del contrato o de los documentos que lo vincularán con la entidad financiera.

La revolución de los pagos instantáneos trajo consigo una nueva generación de delitos financieros.
Los clientes deben seguir las indicaciones de las entidades bancarias. | Foto: Getty Images

En el mismo, se aclaran las condiciones comerciales y de uso de los productos o servicios prestados.

Sin embargo, las entidades financieras deben velar por el uso correcto de los mismos para evitar la realización de delitos por medio de los sistemas monetarios de la nación.

Una de las razones que muchas personas no conocen y que puede ser causal para el cierre de su cuenta es no actualizar la información de contacto con la cual cuenta el banco.

Mensajes con supuestas transferencias buscan robar datos personales y bancarios.
El desconocimiento sobre Bre-B está siendo utilizado para vaciar cuentas bancarias. | Foto: Getty Images

Según el medio Red Más Noticias, la Superintendencia Financiera señala que las entidades financieras pueden incluir este tipo de cláusulas dentro del contrato que firman con sus usuarios.

¿Cuáles son otras de las razones por las cuales le pueden cerrar su cuenta de banco?

  • Mal uso de los productos ofrecidos
  • Bloqueo por robo o por sospecha de intento de fraude
  • Bloqueo por mala digitación de las contraseñas
  • Por daños técnicos en el sistema
  • Actualización momentánea del sistema
  • Pérdidas de las tarjetas o medios de acceso a las cuentas
  • Órdenes de embargo emitidas por entidades judiciales de la nación
  • Por impago de los productos adquiridos
Contexto: Este código QR lo están colocando donde menos lo espera: si lo ve, nunca lo escanee con su celular

Bloqueo por parte de los usuarios

Los usuarios pueden solicitar el bloqueo de las cuentas al banco por razones de seguridad, por medio de las sedes físicas de las entidades bancarias. En dicho momento, las entidades le preguntarán las razones por las cuales toma la decisión.

Cabe señalar que, a través de las aplicaciones de los bancos, también se puede solicitar el bloqueo de la cuenta cuando las personas consideren que se están presentando situaciones de emergencia con sus productos. Por otro lado, las personas deben tener cuidado cuando se comuniquen con las entidades bancarias y estas les soliciten información de seguridad sobre sus productos financieros. Cada año, los entes económicos realizan campañas de prevención de este tipo de delitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

2. Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

3. Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

4. Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

5. Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Finanzascuentascuenta bancaria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.