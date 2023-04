Estos son los cinco métodos de pago más innovadores para comercios en Colombia

Cubo de pago. Ofrece mayores alternativas de recaudo que las de un datáfono convencional, debido a que no se limita a la aceptación de tarjetas y funciona con un código QR, que al ser leído por la cámara del celular del cliente permite que este elija libremente la forma en la que desea pagar. Asimismo, este dispositivo sostenible no es electrónico, por lo tanto, su batería no se descarga, ni depende de una señal wifi.