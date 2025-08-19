¿Cómo descargar certificados tributarios bancarios? Este es el paso a paso que debe realizar

En Colombia, diversas empresas y entidades buscan fortalecer sus procesos de seguridad por medio de la solicitud de documentos que permita comprobar su situación en relación con su actualidad crediticia y financiera.

En el mismo, se debe contar con la información de los últimos meses de la persona que tiene a su nombre los productos financieros. Esta parte es crucial dado que la entidad a la cual va dirigido el producto podrá validar si la persona cuenta con un buen historial de pago y si la información entregada es verídica y está activo en el sistema financiero de la nación.

Por medio de las diversas herramientas las personas podrán descargar el certificado. | Foto: freepik.es

Estos certificados son necesarios para los procesos de declaración de renta, visados y para la compra o arriendo de un predio.

¿Cómo bajar el certificado por medio de la App?

Abrir la app. Seleccionar trámites y solicitudes. Y en dicha parte escoger solicitar documentos. Tiene 2 maneras para descargarlo: en Trámites digitales o Certificados y extractos, por medio de las aplicaciones.

Descargar el certificado por medio del portal web de la entidad

En la parte inferior debe dar clic en Certificado Tributario. Tiene 2 opciones: solicitar en línea o por medio de punto físico.

Solicitar en línea



El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

Por otra parte, al presentar la declaración de renta ante la Dian, las personas pueden descargar el certificado que dé cuenta de su cumplimiento con las obligaciones tributarias de la nación.

¿Cómo sacar el certificado de situación tributaria con la Dian?