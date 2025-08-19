Suscribirse

¿Cómo descargar certificados tributarios bancarios? Este es el paso a paso que debe realizar

El papel es necesario para realizar diversos trámites en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 9:47 p. m.
Aunque el Gobierno sustenta que no puede bajar el gasto porque es inflexible, la salida con una reforma tributaria en las actuales circunstancias no suena creíble.
El papel es fundamental para diversos trámites. | Foto: adobe stock

En Colombia, diversas empresas y entidades buscan fortalecer sus procesos de seguridad por medio de la solicitud de documentos que permita comprobar su situación en relación con su actualidad crediticia y financiera.

En el mismo, se debe contar con la información de los últimos meses de la persona que tiene a su nombre los productos financieros. Esta parte es crucial dado que la entidad a la cual va dirigido el producto podrá validar si la persona cuenta con un buen historial de pago y si la información entregada es verídica y está activo en el sistema financiero de la nación.

“Creemos en el equilibrio entre el poder humano y la tecnología. Por eso diseñamos soluciones que transforman no solo los procesos de las empresas, sino también la vida de los colaboradores”, afirma Natalia Zerda, CEO y fundadora de Naez.
Por medio de las diversas herramientas las personas podrán descargar el certificado. | Foto: freepik.es

Estos certificados son necesarios para los procesos de declaración de renta, visados y para la compra o arriendo de un predio.

¿Cómo bajar el certificado por medio de la App?

  1. Abrir la app.
  2. Seleccionar trámites y solicitudes. Y en dicha parte  escoger solicitar documentos. 
  3. Tiene 2 maneras para descargarlo: en Trámites digitales o Certificados y extractos, por medio de las aplicaciones.
Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

Descargar el certificado por medio del portal web de la entidad

  • En la parte inferior debe dar clic en Certificado Tributario. Tiene 2 opciones: solicitar en línea o por medio de punto físico.
  • Solicitar en línea
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. | Foto: Montaje: El País

Por otra parte, al presentar la declaración de renta ante la Dian, las personas pueden descargar el certificado que dé cuenta de su cumplimiento con las obligaciones tributarias de la nación.

¿Cómo sacar el certificado de situación tributaria con la Dian?

  • Paso 1: Ingrese al portal de la Dian www.dian.gov.co.
  • Paso 2: Diríjase a la opción “sitio web institucional” y allí dé clic sobre el nombre “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Portal Institucional”
  • Paso 3: Ingresando al sitio web institucional, diríjase a la sección “Trámites tributarios” y allí dele clic en la opción “Certificado sobre situación tributaria”. Una vez haya ingresado encontrará varias secciones; puede dirigirse inicialmente a la sección “Videos”, en la cual encontrará dos videos que lo guiarán en el paso a paso para radicar su solicitud en el sistema informático. Visto el video, podrá continuar con la radicación de su solicitud y para ello debe continuar con los siguientes pasos:
  • Paso 4: Dé clic en la sección “Generalidades”.
  • Paso 5: Por último, clic en la opción “Solicite su Certificado de Residencia Fiscal y Situación Tributaria”.

