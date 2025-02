Así puede cambiar de un contrato de prestación de servicios a un contrato indefinido en una empresa: este es el proceso

Aunque muchas empresas contratan con esta modalidad, lo cierto es que no es una de las más adecuadas, pues en muchos casos no protegen al trabajador como deberían. A diferencia de los contratos laborales, el contrato por prestación de servicios no garantiza una continuidad en el empleo, ya que su duración está sujeta a la finalización del servicio o proyecto contratado. Esto puede generar incertidumbre y preocupación en cuanto a la estabilidad económica del contratista.

“El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido”, indica la norma. Agrega que “el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el empleador lo reemplace”.