Atentos: multas de tránsito y otros pagos que subirán en Colombia en 2023

Las UVT son unidades para hacer el cálculo de impuestos en Colombia, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó este lunes -21 de noviembre- el valor al que se ajustarán las Unidades de Valor Tributario para el próximo año, teniendo en cuenta los ajustes que debe hacerse a este importante ítem de la economía de acuerdo a la inflación, lo que finalmente se traduce en más plata que deben pagar los colombianos en cosas como los impuestos.

Luis Carlos Reyes Hernández Director de la Dian - Foto: guillermo torres-semana

De acuerdo con la Dian, mediante la Resolución 001264 del 18 de noviembre de 2022, la Unidad de Valor Tributario – UVT quedará en $42.412 en 2023. Esto quiere decir que subieron 4.408 pesos respecto a los 38.004 que se cobran actualmente por este mismo concepto.

“Como cada año, la administración tributaria realizó el incremento de la UVT, unidad de medida que define los valores de los impuestos administrados por la DIAN. Este aumento se calculó con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de octubre de 2022, el cual fue de 11.60 %”, dijo esta entidad mediante un comunicado.

Por ejemplo, en las multas de tránsito se comenzaron a implementar en las UVT para calcular las tarifas, en 2021 se calculaban en salarios mínimos diarios legales vigentes.

Infracciones que respondan a la categoría A, que para 2022 se situaron en 3,47 UVT ($132.160), ahora costarían -teniendo en cuenta las mismas UVT- , lo cual sería cerca de $147.170.

El director de la DIAN agregó que “para convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT aplicables a los impuestos y obligaciones administradas por la DIAN, se multiplica el número de las UVT por el valor fijado, en este caso $42.412, y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario”.

La secretaria de Transito y Transporte de Armenia informó los beneficios para pagar multas por infracciones de tránsito impuestas hasta el 30 de junio del 2021. Imagen de referencia. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

¿Qué son las UVT?

De acuerdo con expertos de Sodexo, la Unidad de Valor Tributario es una herramienta que se creó en el 2006 a través de la Ley 1111 de 2006 que modificó el Estatuto Tributario de Colombia. Este cambio se realizó con el fin de homogeneizar los diferentes valores tributarios que existían antes de esto en el país y de esta forma facilitarles los trámites a todos los ciudadanos.

“Este valor estandarizado se utiliza para calcular el monto de las responsabilidades estatales en Colombia, como lo son los pagos fiscales y tributarios. Cada año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– se encarga de actualizar el valor de esta medida”, explica Sodexo.

Por medio de este ítem se estandarizan desde responsabilidades fiscales hasta sanciones estatales, el valor de la UVT es clave para los cálculos de diferentes obligaciones. Gracias al Artículo 48 del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, la UVT tomó más relevancia, pues decretó que todos los cobros, sanciones, multas, tarifas, estampillas, presupuestos y costos estatales.

“Además, desde que se creó la UVT, según el artículo 868 del Estatuto Tributario, no se pueden aproximar los valores. Es decir, si es 10,4 UVT, no se puede acercar a 10, y si es 10,9 no se puede aproximar a 11″, agregaron.

Las Unidades de Valor Tributario nacieron también con el fin de desindexar del salario mínimo (que dejen de estar relacionados) aspectos claves en materia de sanciones, control fiscal y de impuestos. Antes de que existiera la UVT, las cifras y valores que la DIAN ordenaba pagar se estimaban en pesos y en salarios mínimos, lo que generaba confusiones y extensos decretos a la hora de modificar los valores de los impuestos cada año.