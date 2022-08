¿Cuál es el medio de transporte más usado por los colombianos para ir al trabajo?

Uno de los factores que más influye en la elección de un trabajo, además del salario, es la ubicación del mismo y los medios de transporte que existen para trasladarse hasta allí desde el hogar. Una corta distancia entre el hogar y la oficina ayuda a mejorar la calidad de vida, ya sea por tiempo, comodidad o presupuesto.

Luego de esto, saber cuál es la opción de transporte que más le favorece a cada quien para movilizarse a la oficina también es primordial; acá vuelven a jugar factores como el tiempo que tomará el desplazamiento, el dinero que se gastará mensualmente y la comodidad con la que se pueda realizar esta labor.

Contrario a lo que muchos piensan, el carro particular no siempre es la mejor opción, ya que, por ejemplo, en lugares de alto tráfico demandaría mucho tiempo el ir de la casa al trabajo, saldría muy costoso y habría que analizar otros factores como conseguir un parqueadero y el pico y placa, para aquellas ciudades que tengan esta medida.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) dio a conocer esta semana los resultados del Pulso Social para el mes de julio, en el cual se conocen las preferencias actuales de los colombianos en materia de transporte, para ir de la casa al trabajo y viceversa, en los cuales se puede apreciar que por ahora la bicicleta no es la opción más escogida.

De acuerdo con este informe, con el 22 %, el bus, buseta o colectivo fue la respuesta más frecuente entre los consultados. En este punto, los hombres son quienes más usan este medio con el 29,1 %, mientras que el porcentaje de mujeres es de apenas el 16,8 %. En segundo lugar aparece la moto particular con un 19,7 % de las respuestas, siendo las mujeres quienes más acuden a esta alternativa con el 26,2 % (en hombres fue del 10,5 %).

Encuesta Dane Transporte - Pulso Social - Foto: Cortesía - Dane

Las demás opciones que aparecen en este sondeo son los sistemas de transporte masivo articulado (19,2 %), automóvil particular (17,1 %), a pie (13,9 %), transporte de la empresa (3,4 %), motoratón o mototaxi (5,9 %), vehículos de aplicaciones digitales (5,9 %) y metro (3,9 %). El Dane aclaró que la respuesta de metro solo aplica para la ciudad de Medellín, puesto que es la única que cuenta con este medio por ahora.

Por último, contrario a lo que muchos pensarían, la bicicleta aún está lejos de ser el medio más usado, pues el promedio de quienes dijeron que la usan para ir al trabajo es de apenas el 6,5 %. En este caso, las mujeres son las que comúnmente acuden a ella, con el 9,3 % de las respuestas, mientras que en los hombres es apenas el 2,9 %.

El sueldo solo alcanza para sobrevivir

Otro punto que llama la atención de estos resultados entregados por el Dane tiene que ver con que el 85,7 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que no tendrá dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones, mientras que el 80,7 % de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8 % dijo que no tenía ingresos.

“Por su parte, frente a la pregunta ‘¿cómo cree usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con los 12 meses anteriores?’, 49,4 % de las y los jefes de hogar contestó que aumentará mucho y 25,2 % dijo que aumentará igual”, concluyó la vocera de esta entidad.

Por último, en materia de empleo, el informe reveló que al ser consultados sobre lo que esperan frente a la generación de nuevos puestos de trabajo en el país durante los próximos 12 meses, el 37,7 % contestó que permanecerá igual, el 26,4 % dijo que disminuirá mucho y el 17,3 %, que aumentará poco.