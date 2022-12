Estudio del BID reveló cuál es la participación de mujeres en altos cargos del sector público en Colombia

Los cargos que ocupan las mujeres en los niveles más altos de toma de decisiones de las administraciones públicas centrales aún son limitados y, además, se concentra en algunos pocos sectores específicos, como salud y educación, de acuerdo con el estudio ‘Mujeres líderes en el sector público en América Latina y el Caribe’ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así las cosas, en toda la administración pública las mujeres representan el 52 % de la fuerza laboral, de las cuales apenas ocupan el 23,6 % de los puestos de nivel uno en una jerarquía, equivalente a ministro/a, según el estudio que contiene datos de la participación femenina para 15 países de América Latina y el Caribe.

La brecha también es continua en escalones más bajos de liderazgo, pero en menor proporción. Las mujeres representan el 44,2 % de los puestos de nivel 4, equivalente a director/a.

“El sector público en la región necesita de una agenda más ambiciosa de igualdad de género para potenciar el talento femenino para el desarrollo”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID.

“Diversos estudios confirman que la participación de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector público genera múltiples beneficios económicos e impulsa objetivos adicionales de cobertura de servicios, así como su eficiencia y su eficacia”, agregó.

En promedio, el 41,4 % de las posiciones de liderazgo de las 12 agencias seleccionadas para el estudio son ocupadas por mujeres. La segregación vertical (cuando las mujeres no ascienden a puestos de liderazgo) y horizontal (cuando las mujeres solo ascienden a un puesto de liderazgo en sectores asociados con estereotipos de género tradicionales) persiste incluso en aquellos países donde la participación de mujeres es más alta.

De esta forma, la presencia de mujeres es mayor (45,4 %) en áreas asociadas a roles estereotipados para las mujeres, como educación y salud, y disminuye su presencia (38,1%) en sectores históricamente masculinizados, como finanzas y defensa.

Para impulsar una mayor participación femenina en los puestos de liderazgo, se sugieren tres áreas de acción:

La primera es romper las barreras de acceso para alcanzar la igualdad formal en puestos de decisión, con el establecimiento de metas género con objetivos claros y cuantificables y procesos de selección estratégicos.

La segunda, es necesario fortalecer las capacidades institucionales para que las políticas género puedan ser transversalizadas en todas las áreas del sector público, además de la implementación de una gestión de recursos humanos con perspectiva de género.

Por último, el estudio recomienda la diseminación de información desagregada y periódica sobre la presencia de mujeres en cargos de liderazgo en el sector público para el monitoreo permanente y para una mejor toma de decisiones.

El análisis de los datos de los 15 países es en el ámbito nacional y se basa en una combinación de las respuestas de los países, fuentes secundarias y consultas con expertos, sobre todo con relación en el presupuesto.

Pensiones para hombres y mujeres en Colombia

En entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, el mandatario habló en profundidad sobre lo que buscará hacer con las pensiones, en particular con la edad para pensionarse de hombres y mujeres, pues, en la actualidad, ellos se jubilan a los 62 años y ellas a los 57.

Esta diferencia llevó a la Ocde, club de países ricos, a señalar que se generaba una inequidad en el ingreso que reciben las mujeres, porque al cotizar menos, reciben una mesada más baja.

Ante la pregunta de si se va a aumentar la edad, el mandatario dijo que no, y que ese no es el problema del momento. “Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a tres millones de personas adultas mayores sin nada, en la calle”.

“El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión. En lo demás, no; a menos que ganes por encima de cuatro salarios mínimos”, agregó el presidente.