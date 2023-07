Icetex alerta por tramitadores fraudulentos que están estafando a los estudiantes

De hecho, durante el escándalo de los créditos dirigidos a personas discapacitadas , el presidente de la entidad, Mauricio Toro, insistió que Icetex no tiene intermediarios, ni tramitadores; además que no existen formas de facilitar el acceso a dichos programas. Estos inescrupulosos solo buscan estafar a las personas.

“Nuestro mensaje es claro: el Icetex no maneja intermediarios ni tramitadores, todo es de manera directa. No caigan en manos de personas inescrupulosas ni caigan en delitos de falsedad de documento público, el cual es castigado por ley ”.

No caiga en manos de estafadores, Icetex asegura que para acceder a sus programas no se necesitan tramitadores. | Foto: Icetex (icetex.gov.co)

Según lo que detalló en entrevista con El Tiempo , el presidente del Icetex aseguró que los mismos profesores le recomiendan a los jóvenes acudir a estos estafadores, no se sabe si lo hacen con intención o no, pero que terminan perjudicando a aquellos que quieren acceder a estos beneficios.

Estas irregularidades tienen congelados créditos y recursos de personas, en programas que se entregaron desde el 2018. Son unos 10 mil casos que se distribuyen en 3 grupos: estudiantes que no están en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, pero sí pertenecen a población en condición de vulnerabilidad, estudiantes que no tienen el Registro RLCPD, pero sí están registrados en el Sisbén en categorías entre A1 y C7, y quienes no tienen registro de población vulnerable y no tiene Sisbén hasta C7.