Importantes empresas abren oportunidades de trabajo: ojo a estas opciones

En Colombia y en el extranjero hay algunas oportunidades de trabajo a las que se puede acceder. Por ejemplo, la Fundación Danny (Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth) dio a conocer que se necesitan 200 ayudantes de construcción en Hungría.

Los ayudantes de construcción seleccionados que cumplan todos los requerimientos de esta convocatoria contarán con empleo fijo, permiso de trabajo en Hungría por 2 años en la obra de la ensambladora que construye KIA cerca a Budapest.

Los ayudantes de construcción seleccionados que cumplan todos los requerimientos de la convocatoria contarán con empleo fijo

Dicho empleo tendrá un ingreso mensual de 1100 euros y alojamiento gratuito en habitación independiente dentro del campamento de trabajo, posibilidades de movilidad laboral a mediano y largo plazo.

Se requiere experiencia mínima de un año en construcción y conocimientos básicos de inglés.

Andrés Rodríguez, director general de la Fundación, aseveró que “en la gestión consolidamos alianzas con entidades internacionales que ofrecen vacantes laborales seguras y con proyección, con las cuales diseñamos programas que le brindan a los beneficiados la oportunidad de cumplir sus sueños teniendo la experiencia de conocer nuevas culturas y desarrollando aptitudes que los capaciten frente a los retos laborales a nivel global”.

Qué se necesita

Para acceder a la convocatoria se debe llenar un formulario de inscripción antes del 13 de febrero de 2023; entrevista para precisar los requisitos del programa de interés; firma del contrato y colocación, entre otros.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 13 de febrero. Para mayor información se pueden ingresar a la web www.fundaciondanny.org telefónicamente en los números 300 5375517 y 312 6151880 o escribir a los emails info@fundaciondanny.org y becasysubsidios@fundaciondanny.org

Más opciones

Por otra parte, una nueva convocatoria a jóvenes entre 18 y 28 años de Cartagena, Cali, Medellín y Bogotá abrió la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, a través del programa “Empleo Hay” que es financiado con recursos de la fundación Howard G. Buffett y el apoyo de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

Se cuenta con más de 40 cursos de formación que incluyen temas como bilingüismo, lenguajes de programación, desarrollo de aplicaciones web, gestión administrativa y financiera, servicio al cliente, preparación de alimentos, marketing de atracción.

De esta manera, a través de esta convocatoria se busca la contratación formal de más de 4.000 jóvenes de las mencionadas ciudades y fortalecer sus habilidades para responder a las necesidades laborales en las más de 12 mil vacantes que ofrecen las empresas que forman parte del programa en los sectores de telecomunicaciones, Contact Center, servicios, Horeca, turismo, BPO, moda, servicios logísticos y comercio exterior.

La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseveró que “en 2023 incrementamos la meta de jóvenes que podrán vincularse a Empleo Hay para que accedan a trabajo formal, por lo que ya no serán 3.600 sino 4.200 los beneficiarios de este Programa”.

Además, recordó que los principales beneficios que ofrece este Programa de Empleabilidad para jóvenes son orientación laboral, formación técnica de acuerdo con sus habilidades e intereses ocupacionales y un incentivo económico, equivalente a $ 564.180 pesos mensuales, durante el tiempo de formación con el fin de fomentar su permanencia en el Programa.

Los cursos

Además, cuenta con más de 40 cursos de formación que incluyen temas como bilingüismo, lenguajes de programación, desarrollo de aplicaciones web, gestión administrativa y financiera, servicio al cliente, preparación de alimentos, marketing de atracción, entre otros.

En 2023 se incrementó la meta de jóvenes que podrán vincularse a Empleo Hay para que accedan a trabajo formal, por lo que ya no serán 3.600 sino 4.200 los beneficiarios de este Programa.

Las empresas también pueden vincularse a este Programa para acceder a asesoría y acompañamiento en la búsqueda, selección y reclutamiento de talento humano joven y pertinente para sus necesidades laborales.

Los jóvenes interesados en ser parte de esta convocatoria podrán inscribirse hasta el 10 de febrero de 2023 en este link: https://empleohay.co/inscripciones