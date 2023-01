La cooperativa Fincomercio apoyará con 15.800 kits escolares a familias con necesidades

Los empresarios del sector de papelerías y útiles escolares afiliados a Fenalco Bogotá - Cundinamarca manifestaron que el incremento del dólar, la inflación, la escasez a nivel mundial de materias prima, sobrecostos en transporte y presiones sobre el entorno logístico han impactado de manera directa la fabricación, distribución y comercialización de los útiles escolares.

Los comerciantes se escudan en el aumento del precio del dólar, la inflación y la falta de materias primas para la producción de cada uno de los útiles. - Foto: Nicolas Linares

Según el Comité del Sector de Papelerías, “los costos para nuestra industria se han elevado entre un 35% y un 43% frente a la temporada escolar de hace un año; no obstante, el consumidor final ve reflejado un incremento entre 15% y el 18%, coherente con la inflación que estamos viviendo”.

Frente a este panorama, un padre de familia en Bogotá puede invertir en promedio $350.000 para la compra de útiles escolares, que no incluye los textos o libros; es de aclarar, que este valor varía dependiendo de la cantidad de productos, marca, lugar donde se compre, y del curso, para preescolar podría estar alrededor de $360.000, para primaria $222.000 y para bachillerato un promedio de $412.000.

Solo en Bogotá los precios de útiles escolares subieron un 18 %; padres tendrían que pagar hasta $412.000 o más. - Foto: Nicolas Linares

Ante este panorama, Fincomercio anunció la entrega de más de 15.800 kits escolares en una gran donación a nivel nacional valorada en $1.670 millones.

Gloria Gutiérrez, subgerente comercial de Fincomercio, dijo que “es innegable que hoy millones de hogares no tienen forma de comprar los útiles con los precios actuales y a eso se suma la revelación del Ministerio de Educación respecto a que hoy en Colombia dos de cada tres niños de 10 años no saben leer. Como cooperativa entendemos la responsabilidad social, no como un discurso, sino como acciones concretas que se traducen en entregar sin costo alguno a más de 15 mil hogares en estratos 1, 2 y 3 maletas dotadas de los útiles escolares. Esto lo hacemos en todas las ciudades y municipios del país a donde llega nuestro programa”.

Según cifras de Fincomercio, en 2012 entregó 2.966 unidades. En 2014 la cifra aumentó a 4.300. Cuatro años después, es decir, en 2018, duplicó su alcance llegando a 10.000 unidades. En 2020 y 2021, que fueron los años más complejos de la pandemia, la cifra creció a 13.000 y en este 2023 la cifra se acerca a los 16.000.

“Para nosotros, apoyar la educación de la niñez colombiana es un propósito superior de largo plazo. De hecho, este 2023 cumplimos 11 años entregando kits escolares valorados en más de $7.800 millones que han beneficiado a 88 mil niños de escasos recursos económicos y grandes sueños por cumplir”, explica Gutiérrez.

Asocentro Barranquilla desmiente aumento del 400% en útiles escolares

La directora del gremio de comerciantes del centro de Barranquilla, Dina Luz Pardo Olaya, desmintió información que circula sobre un supuesto aumento desmedido de los útiles escolares en la zona del comercio del centro de la ciudad.

Pardo se dio a la tarea de visitar cada establecimiento de comercio en los que se ofrecen útiles escolares durante esta temporada y constató que, por lo menos, en el centro de Barranquilla no hubo un disparo de precios del 400% en tales útiles, como lo afirmó otro gremio; de hecho, asegura que en este sector se manejan los mejores y más bajos precios del mercado y en todas las marcas reconocidas, tanto de cuadernos y/o libretas, bolsos y/o morrales, esferos, lápices de colores, termo-loncheras, etc.

Existen algunas estrategias que podrían ser de ayuda a la hora de comprar los útiles escolares. Atendiendo a recomendaciones sencillas, las familias podrían ahorrarse algunos pesos en sus compras. - Foto: Getty Images

La dirigente gremial indicó además que el centro ofrece otra gran ventana y es la venta al por mayor para que los comercios de los municipios y ciudades del Caribe colombiano puedan surtir sus establecimientos con los mejores precios para que de la misma forma puedan ofrecer “buenos precios” a sus clientes.