La situación no mejora para los comerciantes, dicen que las ventas se redujeron en noviembre de 2022, ¿se avecina la recesión?

El panorama económico en el mundo este año no ha sido fácil, esta situación es evidente para todos, no solo para los analistas. Por una parte, los altos índices de inflación registrados, lo que ha provocado que los habitantes tengan que pagar más por los alimentos y por los bienes y servicios.

El comportamiento de las compras, es quizás una señal de cómo se comporta el mercado de cara a una recesión, que según los resultados ya dan síntomas de la desaceleración económica, como lo ha vaticinado el Fondo Monetario Internacional. Nada más, hace unos meses dijo que “lo peor estaba por venir” por el costo de la vida, la invasión rusa de Ucrania y una desaceleración en China como factores importantes detrás de una nueva rebaja del crecimiento.

“Se están formando nubes de tormenta, los bancos centrales debían mantener su enfoque láser en derrotar la inflación o arriesgarse a la necesidad de tomar medidas aún más duras más adelante si las presiones alcistas de los precios se arraigaran”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, el asesor económico del FMI.

Analistas económicos dicen que los bancos centrales no habían dimensionado el acelerado crecimiento del costo de vida en el mundo hace dos años, y que desde 2022 han tenido que tomar ajustes rápidos y sincronizados a las condiciones monetarios, como por ejemplo la apreciación de la divisa estadounidense en comparación con otras monedas en el mundo.

El FMI mejoró las perspectivas para América Latina y el Caribe para este año a un crecimiento de 3,5 % - Foto: banco de la república

En Colombia es de recordar que la Junta del Banco de la República tomó la decisión de subir las tasas de interés para contener la inflación, pero esto deja como resultado que los colombianos midan sus compras. Este comportamiento se ve reflejado el informe de las más reciente encuesta empresarial de Fenalco que confirma un difícil cierre de año para los comerciantes, que se sigue evidenciando en noviembre con una sensible baja en la demanda, atribuida principalmente a la inflación, los costos de crédito y los costos de energía, que se vuelven una carga adicional para los hogares colombianos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, para un 71 % de los comerciantes del país sus ventas fueron iguales o inferiores a las registradas en el mismo mes del año anterior. Solo un 29% reportó aumento.

Las categorías de ropa y calzado no alcanzaron a registrar ventas similares o más altas en cantidades físicas y aunque hubo un leve repunte por cuenta de Black Friday, no se superó el nivel de ventas del año anterior. Los comerciantes esperan recuperar la dinámica en lo que resta de diciembre, sobre todo porque sus niveles de inventarios de mercancías están un poco más altos de lo normal, toda vez que habían subido sus provisiones para atender una mayor demanda esperada por la celebración de la tercera jornada del día sin IVA que finalmente no se llevó a cabo.

“El comercio organizado tiene sus esperanzas fijadas en lo que queda del mes de diciembre, aunque se espera un crecimiento muy moderado en las ventas de la temporada, teniendo en cuenta que este año finalmente no hubo jornada de Día sin IVA y que el poder adquisitivo de los hogares ha sufrido un deterioro pronunciado”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En esa misma línea, la Federación de Comerciantes llamó la atención para fortalecer la confianza empresarial, que por ahora es de incertidumbre frente a la actividad económica en el próximo año.