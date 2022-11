Un gigante del comercio despedirá trabajadores ante la crisis económica

Amazon confirmó que comenzó a despedir personal para hacer frente a la crisis económica, después de varios días de rumores sobre un plan de despidos en el gigante del comercio online.

“La economía sigue en una situación complicada y hemos estado contratando rápidamente en los últimos años”, señaló Andy Jassy, director ejecutivo del grupo estadounidense, en una nota interna publicada en la web de Amazon.

Según varios periódicos estadounidenses, la plataforma y sus distintas sucursales despedirán a unos 10.000 empleados. Jassy no confirmó esta cifra, pero dijo que el proceso había comenzado el miércoles y continuaría a principios del próximo año.

“Habrá más recortes de puestos de trabajo a medida que los directivos realicen ajustes. Estas decisiones se comunicarán a los empleados y organizaciones afectadas a principios de 2023″, detalló el director general.

Una reducción de 10.000 empleados representaría poco menos del 1 % de la plantilla actual del grupo, que contaba con 1,54 millones de trabajadores en el mundo a finales de septiembre, sin incluir a los estacionales, contratados cuando aumenta la actividad, por ejemplo, en las fiestas de fin de año.

El sistema se introduciría este sistema sin contacto en tiendas seleccionadas de Amazon Go. - Foto: UCG/Universal Images Group via G

La empresa ya había anunciado, hace dos semanas, que congelaba las contrataciones para sus oficinas, y sus efectivos ya bajaron con respecto a inicios de año, cuando empleaba a 1,62 millones de personas.

Amazon contrató masivamente durante la pandemia para responder a una explosión de la demanda, y duplicó su personal en el mundo entre inicios de 2020 y comienzos de 2022.

Muchas empresas tecnológicas que habían estado contratando mucho durante la pandemia han anunciado recientemente planes sociales, como Meta (Facebook, Instagram), Twitter, Stripe y Lyft.

El gigante del comercio en línea registró un descenso de sus ganancias netas de 9 % en el tercer trimestre sobre igual período del año pasado.

En el trimestre en curso, que incluye las fiestas, período de gran venta para Amazon, la empresa anticipa un crecimiento bajo con respecto a lo que habitualmente registra, de 2 a 8 % interanaual.

El miércoles pasado, Meta, matriz de la red social Facebook, anunció el despido de 11.000 personas, 13 % de sus efectivos. También el especialista de servicios de pago en línea Stripe y la plataforma de vehículos con chofer Lyft realizaron recortes importantes.

El correo electrónico enviado el pasado jueves indicaba a los empleados de Twitter que no se presentaran a trabajar el viernes. - Foto: Anadolu Agency

Una de las primeras decisiones del nuevo propietario de la red Twitter, el millonario Elon Musk, fue deshacerse de la mitad de sus empleados, en una empresa con una plantilla de 7.500 trabajadores. Varios trabajadores presentaron una demanda alegando que la medida del nuevo propietario viola la ley laboral de Estados Unidos.

Un correo electrónico enviado a toda la empresa con sede en San Francisco, al que tuvo acceso AFP, anuncia que los empleados de Twitter recibirán un mensaje por correo electrónico al inicio de las operaciones del viernes, hora de California, sobre su destino.

Aunque no da cifras de despidos, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que cerca de la mitad de los 7.500 empleados de la plataforma se verán afectados.

“En un esfuerzo por colocar a Twitter en un rumbo saludable, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global”, señaló el correo electrónico.

Los empleados se vienen preparando para la reducción de la plantilla desde que Musk completó la adquisición de de la compañía por 44.000 millones de dólares a fines de la semana pasada, y rápidamente se dispuso a disolver su junta directiva y a despedir a su director ejecutivo y altos gerentes.

*Con información de la AFP.