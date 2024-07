Flogs en el vecindario

De todos los tipos de blogs que conozco, mis preferidos son los flogs, los blogs de fotos. No requieren las sutilezas técnicas de los videoblogs o los podcasts (emisoras privadas en línea que funcionan muy a la manera de los weblogs); ni demandan el tiempo y la atención de las bitácoras que se limitan al texto escrito.

Un buen flog no necesita tiempo para convencernos: es contundente desde el principio. Nos sumerge en el mundo de su autor desde el primer pantallazo y sin mayores explicaciones. (¿Y no es eso, en el fondo, de lo que se trata todo esto de los blogs?)

De modo que mientras exploraba -una vez más- blogsColombia (el directorio más grande de weblogs del país), y me sorprendía -una vez más- del impresionante crecimiento de la comunidad blogger en los últimos meses, decidí dar un vistazo a la sección de fotoblogs. Es todavía pequeña: apenas tiene 22 usuarios, la misma cantidad que la sección de sexo. Comparada con las grandes (la de blogs personales tiene 370 usuarios), es diminuta. Y, sin embargo, me asombró lo que me encontré.

Estos son, a mi juicio, los cuatro mejores fotoblogs de blogsColombia. Todos cien por ciento colombianos.

Mis fotos digitales desde siempre, por caeroa, es una colección de buenas imágenes, experimentos muy sugestivos y, sobre todo, ángulos distintos para ver a Bogotá (no se pierda la foto que se llama La Luna y la Virgen).

Boarding Pass es el flog de Juliana Forero, una colombiana de 27 años que nos muestra, con gran sentido de la composición, su vida día a día desde Tallahassee (Florida). Muy recomendado.

Enchiladas atómicas es un collage lleno de ironía y de coloridas imágenes de la ciudad, sus personajes, su rica gráfica urbana y su arte popular. No está en la sección de fotoblogs, pero para mí cuenta como uno.

Por último, [+] Photo Log, que, de lejos, queda fuera de concurso. Su autor es el fotógrafo Rodrigo Orrantia, y sólo hace falta entrar y ver para quedar totalmente atrapado.

*Periodista de Semana