“La Organización Mundial de la Salud hizo una medición que muestra que por cada peso invertido en el mejoramiento de la salud mental de los trabajadores, hay un retorno de cuatro pesos en productividad”. Con este dato, Viviana Echeverri Rizzetto, directora de Asuntos Corporativos de Comfandi, resaltó el retorno real que obtienen las empresas cuando sitúan el bienestar mental como eje de sus políticas.

Echeverri Rizzetto participó en la conversación digital organizada por Foros Semana y Comfandi, un espacio en el que la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca presentó su estrategia para impulsar el bienestar mental de los trabajadores como motor de productividad y desarrollo sostenible.

La conversación comenzó con una reflexión sobre la importancia estratégica del bienestar en los entornos laborales actuales. Echeverri Rizzetto destacó que este enfoque se basa en principios de justicia social y en la equidad en el ingreso como indicadores de desarrollo.

Durante la transmisión, que sumó más de 3.800 personas conectadas, Echeverri profundizó en el enfoque diferencial que Comfandi impulsa y resaltó la discusión mundial alrededor del desarrollo y el progreso de mostrando la convergencia de políticas públicas y modelos empresariales en torno a este principio.

“Es un modelo que ha aumentado su espectro, integrando servicios en el sistema educativo, el acceso a recreación, turismo, cultura, vivienda y herramientas para mejorar la estabilidad financiera de los trabajadores”.

De acuerdo con lo expuesto por la directiva, Comfandi articula su gestión “a través de la construcción de capacidades en los trabajadores, que les permita potenciar esas capacidades y ser más productivos. Entendemos la productividad desde esa capacidad que tienen los individuos para generar valor a su vida y al entorno”.

Ocho dimensiones para medir y potenciar el bienestar

Un elemento innovador en la política de Comfandi es su Índice de armonía, una medición que identifica cómo está el bienestar de los trabajadores en diferentes ámbitos, y convierte esos datos en planes de intervención personalizados. Además, enfatizó en que el reto grande es cómo interpretarla y cómo intervenir de manera eficiente, con un retorno de inversión efectivo. El índice se desarrolló en alianza con la Universidad ICESI y utiliza referentes de organismos internacionales como la OMS, la OCDE y UNICEF.

“El bienestar se aborda desde ocho dimensiones: la salud física y mental, la estabilidad financiera, el aspecto intelectual, el acceso a la educación, la formación continua, el aspecto laboral, la parte social, el entorno y el propósito de vida”, detalló Echeverri.

Echeverri explicó con detalle el alcance de cada dimensión: “En la parte de salud, abordamos salud física y salud mental, fomentando la construcción de hábitos saludables. En la dimensión intelectual, articulamos una oferta educativa que permita construir mentalidad de aprendizaje y generar conocimiento productivo para la persona y para el sector productivo. En estabilidad financiera, apoyamos al trabajador en su capacidad de empoderarse y mantener una vida financiera estable”.

La directiva insistió en el efecto multiplicador de estas áreas que comprueban que una situación financiera compleja tiene un efecto directo en la salud mental, que a su vez repercute en la salud física, el propósito de vida, las relaciones y los entornos laborales.

La salud mental como prioridad empresarial y social

El tema prioritario del encuentro fue la salud mental, su impacto y las formas de gestionarla desde una visión preventiva y multidisciplinaria. Echeverri planteó un panorama en el que la salud emocional y mental deja de ser un asunto privado y pasa a ocupar un espacio central en la agenda empresarial.

“Hoy la salud mental y emocional no es un tabú. Trasciende el tema de la salud mental como una patología. El trabajo es hablar más de esa salud emocional, de ese sentimiento que las personas tienen constantemente y que afecta la capacidad para responder y trabajar”.

La apuesta de Comfandi está sintetizada en el concepto de armonía. A través de la medición del Índice de armonía, la entidad construye portafolios y metodologías personalizadas para acompañar a las empresas afiliadas.

Echeverri cerró con una invitación a líderes y empresarios de todo el país a resaltar el colaborador como eje de las empresas y para que los líderes en organizaciones, tienen que asumir la responsabilidad y mirar cómo balancear en el entorno y en las mismas familias.