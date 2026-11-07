Octubre, mes en el que se conmemora el Día Mundial del ACV, es una oportunidad para ponerlo de nuevo sobre la mesa. Durante años hemos hecho un esfuerzo importante por informar sobre el ataque cerebrovascular, sus factores de riesgo y señales de alerta.

Un paso adelante en la atención de la insuficiencia cardíaca en Colombia

Sin embargo, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué ocurre en el momento exacto en que una persona nota que algo no está bien?

Ahí suele aparecer la duda. Pensar que tal vez no es grave, que quizás es solo cansancio o un malestar temporal. Esperar para ver si el habla mejora, si el brazo recupera fuerza, si la sonrisa vuelve a su lugar, si el mareo pasa. Pero frente a un posible ACV, esperar no es una decisión menor. Puede ser la diferencia entre una recuperación posible y una vida marcada por la discapacidad, o incluso entre vivir y morir.

Las cifras ayudan a dimensionarlo. En Colombia, según datos preliminares del DANE, las enfermedades cerebrovasculares representaron el 6 % de todas las muertes registradas en 2025.

A nivel global, en 2021 hubo 11,9 millones de nuevos casos de ACV, 93,8 millones de personas vivían con antecedente de esta condición y 7,3 millones murieron por esta causa. Ese mismo año, el ACV fue la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta causa de pérdida de salud medida en años de vida ajustados por discapacidad.

No hablamos solo de mortalidad. Hablamos de discapacidad, pérdida de autonomía, rehabilitación, dependencia y un impacto profundo sobre las familias. Detrás de cada caso hay una vida que puede cambiar en cuestión de minutos.

Por eso creo firmemente que la conversación sobre ACV necesita evolucionar. Ya no basta con decirles a las personas cuáles son las señales de alerta. También tenemos que ayudarlas a entender qué hacer con esa información.

Los signos de alarma están claros: dificultad repentina para hablar o entender, debilidad en un brazo, desviación de la cara, pérdida súbita de la visión, mareo intenso o pérdida del equilibrio. La Organización Mundial de la Salud es explícita: cuando se sospecha de un ACV, debe tratarse como una emergencia médica y la atención rápida es esencial. Ese llamado no es retórico. Incluso dentro de las ventanas terapéuticas, llegar antes cambia los resultados.

Un estudio citado por The BMJ mostró que, en pacientes tratados dentro de 4,5 horas, cada 15 minutos menos de demora se asoció con 4 % menos probabilidad de muerte intrahospitalaria. Entre cada 1.000 pacientes tratados, acelerar 15 minutos se relacionó con cuatro vidas salvadas más, 18 personas más caminando sin ayuda y siete altas a casa adicionales.

Cuando un paciente llega tarde y queda con secuelas graves, el impacto no termina en el hospital. Se extiende a la familia, los cuidadores, la vida laboral, el ingreso del hogar y al sistema de salud.

El ACV también tiene un costo social y económico porque muchas de sus consecuencias acompañan al paciente durante años. Por eso, aprovechar este mes para hablar de ACV puede hacer la diferencia. No porque necesitemos otra fecha en el calendario, sino porque es una oportunidad para poner el foco en ese instante en que alguien sospecha que algo está mal y no sabe si actuar.

En salud, hay dudas que pueden esperar. Frente a un posible ACV, esta no es una de ellas. Convertir la sospecha en una reacción inmediata puede ayudar a cambiar desenlaces y vidas.

*Marcelo Dotti Ratti, gerente general de Boehringer Ingelheim Colombia