Google for Education envía a su estratega regional de inteligencia artificial a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA

Mientras gobiernos de toda la región discuten cómo integrar la inteligencia artificial en sus sistemas educativos sin perder de vista a los estudiantes, una de las personas que trabaja todos los días en esa tarea llegará a Bogotá. Sabino García, gerente de Google for Education para la Región Andina y México, será uno de los conferencistas invitados a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, “La generación del cambio”, que se realizará los días 23 y 24 de septiembre en El Cubo Colsubsidio..

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García cuenta con 22 años de experiencia internacional en el sector educativo. Antes de unirse a Google, trabajó en Cognizant como gerente de cuenta de Google Workspace for Education para México y Sudamérica, y previamente pasó por Microsoft, donde lideró estrategias comerciales y de adopción de tecnología educativa —incluyendo la formación de más de 11 mil docentes en México— y por el Tecnológico de Monterrey, donde coordinó estudios estratégicos sectoriales.

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Es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, con estudios adicionales en marketing internacional en la ESC Toulouse, en Francia. Desde mayo de 2024, en Google, acompaña a ministerios de educación e instituciones públicas y privadas de la región en la integración de herramientas como Google Workspace, ChromeOS y soluciones de inteligencia artificial generativa como Gemini.

García será el encargado del gran cierre de la Cumbre: participará el segundo día en la conferencia “¿Qué tendrá que aprender una generación que crecerá con inteligencia artificial?”, programada de 4:15 p. m. a 5:00 p. m.

La sesión explorará qué conocimientos y capacidades necesitará la nueva generación para aprender, trabajar y desenvolverse en un mundo transformado por la inteligencia artificial, con una mirada dinámica y práctica desde la experiencia de Google sobre cómo la IA ya está cambiando la educación.

La Cumbre Líderes por la Educación reúne cada año a rectores, secretarios de educación, representantes de organismos internacionales y líderes del sector privado para discutir los principales desafíos del sistema educativo en Colombia y la región.

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La presencia de García en la Cumbre llega, además, en un momento en que Google amplía su oferta de herramientas para el aula en español. La compañía anunció recientemente que Practice Sets, su funcionalidad de prácticas guiadas para docentes, ya está disponible en el idioma.