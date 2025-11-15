Suscribirse

Foro Colombia Rural

Finanzas para el agro

BBVA Colombia impulsa nuevas soluciones digitales y créditos especializados para facilitar el acceso financiero, fortalecer la inclusión de más colombianos y apoyar el desarrollo sostenible del campo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 3:33 a. m.
Foro Colombia Rural 2025
Alejandro Rodríguez Cifuentes, líder de estrategia agro BBVA Colombia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los retos más urgentes para miles de pequeños productores que, sin historial crediticio ni registros formales, han visto limitada su capacidad de invertir, tecnificar y consolidar su actividad agrícola.

Foro Colombia Rural 2025

En un contexto en el que amplios sectores rurales siguen por fuera del sistema financiero, la inclusión —acceso a crédito, ahorro y seguros— es vital para dinamizar la economía campesina y cerrar brechas históricas.

Este fue uno de los ejes del Foro Colombia Rural 2025, en el que Alejandro Rodríguez Cifuentes, líder de estrategia agro de BBVA Colombia, destacó la necesidad de ajustar las herramientas financieras a la realidad del productor primario y avanzar hacia modelos acordes con las dinámicas económicas del territorio. Allí presentó los avances de la entidad en inclusión financiera rural e impulsó la empresarización del agro colombiano.

Contexto: Créditos para el campo: el reto de impulsar la inclusión financiera rural

Rodríguez señaló que BBVA ha diversificado su portafolio de créditos para medianos y pequeños productores, aunque el acceso al financiamiento sigue siendo una barrera para aumentar la producción. Resaltó que la digitalización es el principal motor de cambio. “Ya son más de 3.000 millones de euros financiados para el sector rural a nivel mundial. En Colombia acumulamos 7 billones de pesos desembolsados al sector agrorrural. Entre 2024 y 2025 invertimos más de 280.000 millones de pesos en infraestructura tecnológica e inmobiliaria, lo que nos ha permitido tener presencia en los 32 departamentos del país”, afirmó.

Foro Colombia Rural 2025
Alejandro Rodríguez Cifuentes Líder de estrategia agro BBVA Colombia | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El directivo explicó que el crédito y la asociatividad son esenciales para la inclusión financiera, pues permiten que los pequeños productores accedan a oportunidades económicas y tecnológicas que de manera individual serían inalcanzables.

También presentó la cuenta digital, que posibilita abrir productos financieros desde cualquier lugar del país con un teléfono celular y facilita ofrecer mejores condiciones de crédito gracias al conocimiento del flujo de caja del productor.

Aunque la conectividad continúa siendo un reto en las zonas rurales, BBVA trabaja en alianzas para ampliar su cobertura y acercar la banca al territorio, superando los desafíos logísticos propios del campo disperso.

Finalmente, Rodríguez destacó la creación de nuevos productos orientados a impulsar la empresarización del agro. “Hemos creado el producto Adelanto de Venta. Nuestro objetivo es apoyar la empresarización del campo y que el productor genere una marca de valor. El journey que buscamos con el cliente es abrir la cuenta, generar su flujo de caja digital mediante recaudadores QR y, en un plazo de tres meses, otorgar crédito con base en ese flujo”, explicó.

La estrategia se complementa con asesoría técnica especializada. Más de 20 técnicos y agrónomos visitan a los productores, ofrecen asistencia en terreno y conocen los ciclos de cultivo para determinar las necesidades reales de financiación.

“Nuestro propósito es que el productor rural tenga acceso a financiamiento real y oportuno. Cuando logramos digitalizar su actividad, abrimos la puerta para que el crédito llegue donde antes era imposible”, concluyó.



Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia ganó, pero no todo fue color de rosa: los de Lorenzo mostraron dos caras contra Nueva Zelanda

2. ¿Qué regalos navideños podrían costar mucho más este año? Esto advierten los expertos en aranceles en Estados Unidos

3. Cuándo vuelve a jugar Colombia: hora y fecha del duelo contra Australia en Estados Unidos

4. Shein y Temu revolucionan las compras navideñas y ponen contra las cuerdas a las tiendas físicas

5. Indignación en sectores políticos por respuesta de Petro para justificar bombardeo en que murieron menores de edad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Foro ruralForos SemanaBBVA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.