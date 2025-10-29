Foros semana
Foro Debate Electoral: Procuraduría y SEMANA promueven el debate democrático
Este viernes 31 de octubre, en el Hotel JW Marriott de Bogotá, tendrá lugar el foro Paz Electoral. Será una oportunidad para invitar a los ciudadanos a ejercer un voto informado y responsable.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En una época de elecciones cruciales para Colombia, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con SEMANA, invita al Foro Paz Electoral, un espacio de reflexión y diálogo que se llevará a cabo el 31 de octubre en el Hotel JW Marriott de Bogotá de 8:30 a. m. – 12:00 a.m. El encuentro busca fortalecer la democracia, promover elecciones libres y seguras, y enfrentar uno de los mayores desafíos del presente: la desinformación y las noticias falsas.
Inscríbase aquí para asistir al Foro Paz Electoral
Durante el foro, representantes de las principales instituciones de control y organización electoral del país debatirán sobre cómo garantizar un proceso electoral en calma, libre de polarización y con un debate basado en hechos y argumentos.
El evento también abordará el impacto de la desinformación en la confianza ciudadana, los riesgos que representa para la democracia y el papel activo que debe asumir la sociedad para construir un ambiente electoral transparente y participativo. El Foro Paz Electoral es una invitación a reflexionar sobre el valor del voto informado, la responsabilidad de los medios y las plataformas digitales, y la necesidad de defender la verdad como base de una democracia sólida y en paz.
A continuación, la agenda completa del evento:
8:05 a.m. - 8:10 a.m. | Palabras de bienvenida
● Yesid Lancheros
Director general de SEMANA
8:10 a.m. - 8:20 a.m. | Intervención especial
● Gregorio Eljach
Procurador General de Colombia
8:20 a.m. – 9:00 a.m. Elecciones en paz
● Gregorio Eljach
Procurador General de Colombia
● Hernán Penagos Giraldo
Registrador Nacional del Estado Civil
Modera: Diego Bonilla
Editor de Política de SEMANA
9:00 a.m. – 9:30 a.m. Desinformación y redes sociales, ¿cómo contribuir a un debate distinto?
● Eugenio Martínez
Periodista de datos y editor especializado en cubrir elecciones en Venezuela
● Diego Santos
Consultor digital, periodista y analista
09:30 a.m. - 09:50 a.m. Instituciones, pilar de la democracia
● Magistrado Luis Alberto Álvarez
Presidente del Consejo de Estado
09:50 a.m. - 10:30 a.m. Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones
● Alejandra Barrios
Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE)
● Rafaela Cortés Zambrano
Gobernadora del Meta
● Adriana Magali Matiz
Gobernadora del Tolima
Modera: Carlos Enrique Rodríguez
Subdirector general de SEMANA
10:30 a.m. - 10:50 a.m. Sector empresarial, un actor clave para la democracia
● María Claudia Lacouture
Presidenta de Amcham y exministra de Comercio, Industria y Turismo
Modera: Laura Charry
Editora central de SEMANA
11:50 a.m. – 11:30 m. El poder del voto joven
● Martín Orozco Pfeifer
Gerente general de Invamer
● Laura Camila Rozo
Coordinadora del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral de la Procuraduría
● Dany Pérez
Consejero de Juventud de Localidad de Tunjuelito
Modera: Jonathan Toro
Periodista de SEMANA
11:30 a.m. - 12:00 m ¿Está Colombia lista para unas elecciones en paz?
● Armando Benedetti
Ministro del Interior de Colombia
Modera: Diego Bonilla
Editor de política de SEMANA