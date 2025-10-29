Suscribirse

Foros semana

Foro Debate Electoral: Procuraduría y SEMANA promueven el debate democrático

Este viernes 31 de octubre, en el Hotel JW Marriott de Bogotá, tendrá lugar el foro Paz Electoral. Será una oportunidad para invitar a los ciudadanos a ejercer un voto informado y responsable.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 9:32 p. m.
YouTube video player
El Foro Paz Electoral busca fortalecer la democracia, promover elecciones libres y seguras. | Foto: Foro Paz Electoral.

En una época de elecciones cruciales para Colombia, la Procuraduría General de la Nación, en alianza con SEMANA, invita al Foro Paz Electoral, un espacio de reflexión y diálogo que se llevará a cabo el 31 de octubre en el Hotel JW Marriott de Bogotá de 8:30 a. m. – 12:00 a.m. El encuentro busca fortalecer la democracia, promover elecciones libres y seguras, y enfrentar uno de los mayores desafíos del presente: la desinformación y las noticias falsas.

Inscríbase aquí para asistir al Foro Paz Electoral

Durante el foro, representantes de las principales instituciones de control y organización electoral del país debatirán sobre cómo garantizar un proceso electoral en calma, libre de polarización y con un debate basado en hechos y argumentos.

El evento también abordará el impacto de la desinformación en la confianza ciudadana, los riesgos que representa para la democracia y el papel activo que debe asumir la sociedad para construir un ambiente electoral transparente y participativo. El Foro Paz Electoral es una invitación a reflexionar sobre el valor del voto informado, la responsabilidad de los medios y las plataformas digitales, y la necesidad de defender la verdad como base de una democracia sólida y en paz.

Contexto: Redes, algoritmos e inteligencia artificial: la Procuraduría se prepara para proteger la democracia frente a la desinformación

A continuación, la agenda completa del evento:

8:05 a.m. - 8:10 a.m. | Palabras de bienvenida

● Yesid Lancheros

Director general de SEMANA

8:10 a.m. - 8:20 a.m. | Intervención especial

● Gregorio Eljach

Procurador General de Colombia

8:20 a.m. – 9:00 a.m. Elecciones en paz

● Gregorio Eljach

Procurador General de Colombia

● Hernán Penagos Giraldo

Registrador Nacional del Estado Civil

Modera: Diego Bonilla

Editor de Política de SEMANA

9:00 a.m. – 9:30 a.m. Desinformación y redes sociales, ¿cómo contribuir a un debate distinto?

● Eugenio Martínez

Periodista de datos y editor especializado en cubrir elecciones en Venezuela

● Diego Santos

Consultor digital, periodista y analista

09:30 a.m. - 09:50 a.m. Instituciones, pilar de la democracia

● Magistrado Luis Alberto Álvarez

Presidente del Consejo de Estado

09:50 a.m. - 10:30 a.m. Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones

● Alejandra Barrios

Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE)

● Rafaela Cortés Zambrano

Gobernadora del Meta

● Adriana Magali Matiz

Gobernadora del Tolima

Modera: Carlos Enrique Rodríguez

Subdirector general de SEMANA

10:30 a.m. - 10:50 a.m. Sector empresarial, un actor clave para la democracia

● María Claudia Lacouture

Presidenta de Amcham y exministra de Comercio, Industria y Turismo

Modera: Laura Charry

Editora central de SEMANA

11:50 a.m. – 11:30 m. El poder del voto joven

● Martín Orozco Pfeifer

Gerente general de Invamer

● Laura Camila Rozo

Coordinadora del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral de la Procuraduría

● Dany Pérez

Consejero de Juventud de Localidad de Tunjuelito

Modera: Jonathan Toro

Periodista de SEMANA

11:30 a.m. - 12:00 m ¿Está Colombia lista para unas elecciones en paz?

● Armando Benedetti

Ministro del Interior de Colombia

Modera: Diego Bonilla

Editor de política de SEMANA

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup: así les fue a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

2. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

4. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

5. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Procuraduría General de la NaciónForos SemanaElecciones Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.