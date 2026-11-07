¿Cuál es el papel de Zentria en el sistema de salud colombiano?

CAROLINA BUENDÍA (C.B.): Somos la red de cuidado más grande del país y un articulador clave del sistema. Estamos en 26 departamentos, cuidamos mediante un ecosistema integral centrado en las personas, gestionando el riesgo y la calidad asistencial. A través de tres unidades de negocio: atención primaria (más de 100 centros), gestión farmacéutica (dispensación de cerca de 200 millones de medicamentos) y clínicas de alta complejidad (25). Además, tenemos un equipo de más de 14.000 profesionales.

MinSalud aplaza hasta mayo de 2027 nuevas reglas para el giro directo de recursos a hospitales y clínicas

¿Cómo contribuye al fortalecimiento de los servicios de salud y al bienestar de las comunidades en las regiones del país?

C.B.: Cerramos brechas en ciudades intermedias y zonas rurales, llevando alta complejidad mediante clínicas y centros médicos (Organización Clínica General del Norte, Avidanti y Oncólogos del Occidente), evitando desplazamientos a las capitales principales y facilitando el acceso a subespecialidades. Asimismo, nuestros equipos extienden la promoción y prevención a comunidades remotas.

Clínica Avidanti Armenia. Foto: Zentria / API

¿Cómo se articula su modelo de atención integral, desde la primaria y la 58 dispensación de medicamentos, hasta los servicios de alta complejidad?

C.B.: El modelo opera de manera coordinada. La puerta de entrada es la atención primaria, orientada a prevención, detección temprana y orientación del usuario entre urgencias, consultas prioritarias o externas; la red farmacéutica asegura la adherencia mediante distribución y dispensación oportuna de medicamentos e insumos a nivel nacional. Y si el cuadro clínico lo exige, el paciente transita con fluidez a la red de clínicas de alta complejidad.

Como red de servicios, ¿qué papel desempeña la innovación en la transformación de los servicios de salud y en la calidad de atención a los pacientes?

C.B.: La innovación es parte de nuestro ADN. Realizamos cirugías de vanguardia pioneras e impulsamos investigación avalada por el Ministerio de Ciencia e Invima. Destacan el Grupo Helpharma (categoría A en farmacoepidemiología y resultados en salud), el Centro de Investigación de la Clínica General del Norte (salud pública y patologías complejas) y Oncólogos del Occidente (32 estudios clínicos internacionales que acercan terapias de frontera a las regiones).

Zentria cuenta con espacios de alta tecnología en sus centros. Foto: Zentria / API

¿Cuáles son los principales retos para fortalecer el talento humano en salud y garantizar una atención oportuna, humanizada y de calidad en las regiones?

C.B.: Buscamos descentralizar el talento calificado, prevenir el agotamiento y sostener una atención humanizada en entornos de alta exigencia. Para cuidar bien hay que cuidar a quienes cuidan; por ello fomentamos un entorno diverso e inclusivo: 76 % de mujeres, de las cuales 18 % son cabeza de familia, fuerza multigeneracional y personas con discapacidad. Cuidamos su salud física y emocional, y fortalecemos sus capacidades con más de 394.000 horas anuales de formación.