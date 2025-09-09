Barranquilla y el Atlántico avanzan en la construcción de una hoja de ruta que busca proyectar a la región como un destino competitivo hacia 2030. En el panel “La ruta al 2030: ¿qué se viene para una región global?”, líderes empresariales analizaron los retos y oportunidades para fortalecer la competitividad, la infraestructura, el talento humano y la innovación.

Francisco Posada Carbó, expresidente de El Heraldo y Celcaribe, recordó que los avances de hoy son el resultado de una visión sostenida en el tiempo: “Hace 20 años no nos imaginábamos cómo sería, pero todo empezó con un plan a largo plazo y parte de la participación del sector privado y el sector público, unido con la gran clase trabajadora y los emprendedores. Los proyectos de las empresas grandes necesitan proveedores”.

Francisco Posada Carbó, expresidente de El Heraldo y Celcaribe. Mentor en Founder Institute y Caribe Exponencial. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El también mentor en Founder Institute y Caribe Exponencial advirtió sobre la necesidad de enfrentar los altos costos energéticos para potenciar el tejido empresarial: “La energía aquí es costosa, y es ahí en donde tenemos que seguir trabajando todos, gobierno local y nacional, los congresistas. Para que los emprendedores hagan parte del tejido empresarial”.

En esa misma línea, Niella Sabatino, socia directora de Sabatino Abogados y presidenta de la Junta Directiva de Probarranquilla, resaltó la importancia de mantener la continuidad del desarrollo: “Barranquilla y el Atlántico han evolucionado y siguen evolucionando y es lo que tenemos que continuar trabajando. Tenemos cosas que mostrar y debemos tener una visión a corto pero también a mediano plazo, continuar ese crecimiento y tenemos talento, pero tenemos que seguirlo fortaleciendo a nivel local”.

Niella Sabatino, socia directora de Sabatino Abogados y presidenta de la Junta Directiva de Probarranquilla. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sabatino también subrayó el papel de la educación y la academia como motores de transformación: “Necesitamos educación y el tema academia es clave para el crecimiento. Lo público y lo privado van encaminados hacia ese crecimiento, pero no se dará sino está enfocado, entre otras, en temas como tecnología que está marcando la línea. Tenemos que darle valor al tema técnico”.

Turismo médico: una apuesta de alto impacto

Eric Domínguez, desarrollador del proyecto Le Medic y socio de Metrópoli S.A., destacó el potencial de la región en el campo del turismo en salud: “Veo desde el turismo médico, y la proyección de este campo en la región es importantísima y el impacto que puede generar es inmenso. Desde el sector privado se está caracterizando desde la gestión médica, de una manera privada. Y estamos en mora de que se haga esa articulación para fortalecer este tema”.

Eric Domínguez, desarrollador del proyecto Le Medic y socio de Metropoli S.A. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El empresario explicó que este sector no solo diversifica la economía, sino que también ofrece beneficios directos al territorio: “El turismo médico es importante porque según el Dane, se gasta un turista 3.200 dólares, frente a un turista tradicional, que solo deja 800 dólares; es decir, deja cuatro veces más en su visita”.

Infraestructura y empleo: motores de desarrollo

Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr, resaltó que el desarrollo regional está estrechamente ligado a los grandes proyectos de infraestructura: “El desarrollo de una región está de la mano de la infraestructura, como el puente Pumarejo, cuya construcción trajo por lo menos 5.000 empleos. De esta manera vamos a generar trabajo, como el proyecto del Canal del Dique, que generará 60.000 vacantes, de habitantes de los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar. Entre tengamos más empleos vamos a mejorar”.

Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Además, destacó la magnitud de la inversión comprometida: “El Canal del Dique tendrá una inversión de 300.000 millones. En la medida que sigamos desarrollando infraestructura vamos a tener una región muy próspera”.