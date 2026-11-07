Los programas de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se desarrollan mediante convenios con instituciones hospitalarias e integran formación científica, práctica clínica, investigación y criterios éticos para la toma de decisiones.

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Esta relación con los centros asistenciales favorece una formación vinculada con los escenarios clínicos y las necesidades cotidianas del ejercicio médico.

La salud, para la universidad, es una prioridad institucional, pues mejora la atención, responde a las necesidades del país y eleva la calidad de vida de las personas. La investigación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud articula Medicina, Ingeniería, Ciencias básicas y Derecho.

Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, la universidad desarrolla iniciativas en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, transformación digital de los servicios de salud y protección de los derechos de los pacientes.

Entre los proyectos se encuentra el desarrollo de una aplicación para identificar fibrilación auricular, mediante el procesamiento de señales del pulso. La universidad avanza también en la creación de una calculadora de dosis de antibióticos para enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia.

En el campo del diagnóstico cardiovascular, la universidad investiga el uso de inteligencia artificial y realidad virtual para desarrollar simulaciones tridimensionales de hipertensión y miocardiopatías.

A estas iniciativas se suman proyectos de rehabilitación del miembro superior, con dispositivos que adaptan la asistencia a la intención de movimiento del paciente y estudios sobre el uso de ambientes virtuales inmersivos en los procesos de recuperación.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada. Foto: UMNG / API

La agenda incluye investigaciones sobre el Alzheimer a partir del análisis de señales cerebrales, cardíacas y musculares; desarrollos relacionados con el hospital digital, y la interoperabilidad para facilitar el intercambio de información entre sistemas de salud y estudios sobre la respuesta normativa a las necesidades de salud mental y la violencia obstétrica, con énfasis en los derechos de los pacientes.

En reumatología, la UMNG ocupa el tercer puesto entre las universidades públicas y el octavo a nivel nacional, de acuerdo con la clasificación SCImago de 2026. La experiencia hospitalaria, la oferta de especializaciones médico-quirúrgicas y el desarrollo de investigación interdisciplinaria constituyen los ejes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Esta labor busca fortalecer la formación de profesionales y aportar conocimiento y herramientas para los desafíos actuales de la medicina colombiana.