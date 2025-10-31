El Meta se ha convertido en uno de los departamentos con mayor crecimiento económico de todo el país. De acuerdo con cifras del Dane, entre 2020 y 2024 su PIB aumentó más de un 74 por ciento, al pasar de 30,5 a 54,7 billones de pesos, lo que ha impulsado inversiones sociales, viales, de infraestructura y, en general, ha mejorado la calidad de vida en el territorio.

Inscríbase aquí para asistir a Semana por Colombia Villavicencio y Meta

Para conocer más sobre la transformación de esta región, el próximo 4 de noviembre SEMANA por Colombia llega a Villavicencio para revisar junto con líderes políticos, empresarios, académicos y representantes gremiales sus grandes apuestas, entre ellas las relacionadas con la agroindustria, el turismo y la economía verde.

Uno de los temas centrales será cómo Villavicencio y el Meta se han consolidado como una potencia agroalimentaria, no solo para Bogotá, sino para el país en general. Marcos Rodríguez, economista sénior de sistemas agroalimentarios, agricultura familiar y mercados inclusivos de la FAO Colombia, expondrá el potencial productivo de la región y las oportunidades de integración con los mercados nacionales e internacionales.

Este es un tema fundamental para Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. “Actualmente, somos líderes nacionales en la producción de palma, maíz, soya y en ganadería, por lo que somos una verdadera despensa agrícola para Colombia, porque conectamos a siete departamentos”. Además, resaltó que el sector agroindustrial ha crecido significativamente en el Meta y se ha consolidado como un motor económico clave.

En el evento también se abordará el papel del Meta en la agenda verde nacional, con el propósito de generar un diálogo entre los sectores público y privado a fin de analizar cómo el departamento puede consolidarse como un actor relevante en sostenibilidad. En este espacio se presentarán proyectos enfocados en agroindustria, transición energética y conservación ambiental.

Turismo, otra gran apuesta

El turismo se ha venido consolidando como otro de los motores de desarrollo económico y social del departamento, a tal punto que este sector ya representa uno de los mayores generadores de ingresos y empleo de la región. Eventos como el Festival del Joropo o el Festival Llanero, además de lugares como Caño Cristales o el cañón del río Güejar, atraen a miles de visitantes cada año a la región.

“Tenemos un gran potencial turístico por explotar. Hay algo que gusta mucho a los turistas y que queremos mostrar: nuestra identidad cultural. A las personas les gusta el sombrero, el joropo, la carne, que, sumados a todos los esfuerzos que estamos haciendo, nos están poniendo en el radar como destino turístico”, manifestó Alexánder Baquero, alcalde de Villavicencio.

El mandatario añadió que, dentro de las actividades de la ciudad, la que más peso tiene es la de economía y servicios. Luego están los temas agrícolas y de tercero ya está el turismo, “pero queremos que avance más, porque hemos trabajado para que Villavicencio deje de ser una ciudad petrolera y sea un lugar mucho más turístico, con experiencias atractivas para los visitantes, como el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza”.